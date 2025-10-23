Гледат на втора инстанция изменението на мярката на Никола Барбутов

На втора инстанция се разглежда делото за промяна на мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи.

Според прокуратурата, той е съдействал определени фирми да печелят обществени поръчки, при условие че връщат 6% от получените средства.

Преди около седмица съдът реши Барбутов да бъде пуснат под домашен арест.