      четвъртък, 23.10.25
          Гледат на втора инстанция изменението на мярката на Никола Барбутов

          Снимка: БГНЕС
          На втора инстанция се разглежда делото за промяна на мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи.

          Съдът пусна под домашен арест Никола Барбутов Съдът пусна под домашен арест Никола Барбутов

          Според прокуратурата, той е съдействал определени фирми да печелят обществени поръчки, при условие че връщат 6% от получените средства.

          Преди около седмица съдът реши Барбутов да бъде пуснат под домашен арест.

