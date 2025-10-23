Глутница бездомни кучета всява страх в Пловдив

Глутница от бездомни кучета създава напрежение сред студенти и служители около новите общежития на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в района на бившата Окръжна болница. По данни на потърпевши, само през последната седмица няколко души са били ухапани.
Една от жертвите, млада студентка, разказва, че едва се спасила, покатервайки се върху паркиран автомобил, за да избегне нападението.
Друга студентка разказва, че едва се измъкнала, след като четири бездомни кучета я подгонили късно през нощта.
Служители също се оплакват, че ходят на работа със страх. Според тях глутницата се е увеличила значително – от три до поне девет животни, като някои вече имат малки.
По думите на Йордан Алексиев, директор на зооветеринарния комплекс на Пловдив, част от животните вече са премахнати, а останалите предстои да бъдат кастрирани и разселени.
В момента в общинския приют се намират около 70 бездомни кучета, но проблемът около общежитията остава тревожен.
