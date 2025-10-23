Голям скандал гърми в НБА: 30 души са арестувани за нелегални залози и игра на покер

30 души са арестувани по подозрение в нелегални залози на мачове от НБА и са присвоили милиони от нерегламентирана игра на покер. Сред задържаните са треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс, гардът на Маями Хийт Тери Розиър и помощник-треньорът на Кливланд Кавалиърс Деймън Джоунс. Това каза директорът на ФБР Каш Пател на пресконференция в Ню Йорк.

Той разкри, че Бюрото работи по това разследване повече от две години. Обвиненията към Розиър са за нелегални залози на мачове. Билъпс е задържан за нераглементирана игра на покер. Обвиненията към Джоунс са и по двата случая.

Пател посочи, че разследването за нелегални залози на мачове от НБА обхваща четири отбора – Шарлът Хорнетс, Ел Ей Лейкърс, Торонто Раптърс и Портланд Трейл Блейзърс. Шестима са се възползвали от вътрешна информация, като това е продължило между 2022 и 2024 година.

Розиър обвинен, че като играч на Шарлът е дал информация, че в мача с Ню Орлиънс Пеликанс на 23 март 2023 година ще получи контузия. Той започва срещата като титуляр и за 9 минути и 36 секунди регистрира 5 точки, 4 борби и 2 асистенции. След това той напуска игра с оправданието, че има травма в крака, а статистиката му остава далеч от средните му показатели за сезона. До края на кампанията гардът така и не се завръща, но по това време тимът му вече е без шансове за класиране в плейофите при оставащи само осем мача.

В схемата с нерегламентираната игра на покер жертвите са били подлъгвани с обещанието, че ще могат да играят с известни личности като члена на „Залата на славата“ на НБА Чонси Билъпс. Общо 31 души са замесени в измамата, чрез която са били откраднати милиона долари с помощта на високотехнологичен софтуер. ФБР е открило, че в схемата са замесени хора от известни криминални фамилии в Ню Йорк.

Разследването и по двата случая продължава и е възможно да има и още арести.