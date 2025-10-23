НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Голям скандал гърми в НБА: 30 души са арестувани за нелегални залози и игра на покер

          Сред задържаните са наставникът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс, гардът на Маями Хийт Тери Розиър и помощник-треньорът на Кливланд Кавалиърс Деймън Джоунс

          0
          7
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          30 души са арестувани по подозрение в нелегални залози на мачове от НБА и са присвоили милиони от нерегламентирана игра на покер. Сред задържаните са треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс, гардът на Маями Хийт Тери Розиър и помощник-треньорът на Кливланд Кавалиърс Деймън Джоунс. Това каза директорът на ФБР Каш Пател на пресконференция в Ню Йорк.

          - Реклама -

          Той разкри, че Бюрото работи по това разследване повече от две години. Обвиненията към Розиър са за нелегални залози на мачове. Билъпс е задържан за нераглементирана игра на покер. Обвиненията към Джоунс са и по двата случая.

          Пател посочи, че разследването за нелегални залози на мачове от НБА обхваща четири отбора – Шарлът Хорнетс, Ел Ей Лейкърс, Торонто Раптърс и Портланд Трейл Блейзърс. Шестима са се възползвали от вътрешна информация, като това е продължило между 2022 и 2024 година.

          Розиър обвинен, че като играч на Шарлът е дал информация, че в мача с Ню Орлиънс Пеликанс на 23 март 2023 година ще получи контузия. Той започва срещата като титуляр и за 9 минути и 36 секунди регистрира 5 точки, 4 борби и 2 асистенции. След това той напуска игра с оправданието, че има травма в крака, а статистиката му остава далеч от средните му показатели за сезона. До края на кампанията гардът така и не се завръща, но по това време тимът му вече е без шансове за класиране в плейофите при оставащи само осем мача.

          В схемата с нерегламентираната игра на покер жертвите са били подлъгвани с обещанието, че ще могат да играят с известни личности като члена на „Залата на славата“ на НБА Чонси Билъпс. Общо 31 души са замесени в измамата, чрез която са били откраднати милиона долари с помощта на високотехнологичен софтуер. ФБР е открило, че в схемата са замесени хора от известни криминални фамилии в Ню Йорк. 

          Разследването и по двата случая продължава и е възможно да има и още арести.

          30 души са арестувани по подозрение в нелегални залози на мачове от НБА и са присвоили милиони от нерегламентирана игра на покер. Сред задържаните са треньорът на Портланд Трейл Блейзърс Чонси Билъпс, гардът на Маями Хийт Тери Розиър и помощник-треньорът на Кливланд Кавалиърс Деймън Джоунс. Това каза директорът на ФБР Каш Пател на пресконференция в Ню Йорк.

          - Реклама -

          Той разкри, че Бюрото работи по това разследване повече от две години. Обвиненията към Розиър са за нелегални залози на мачове. Билъпс е задържан за нераглементирана игра на покер. Обвиненията към Джоунс са и по двата случая.

          Пател посочи, че разследването за нелегални залози на мачове от НБА обхваща четири отбора – Шарлът Хорнетс, Ел Ей Лейкърс, Торонто Раптърс и Портланд Трейл Блейзърс. Шестима са се възползвали от вътрешна информация, като това е продължило между 2022 и 2024 година.

          Розиър обвинен, че като играч на Шарлът е дал информация, че в мача с Ню Орлиънс Пеликанс на 23 март 2023 година ще получи контузия. Той започва срещата като титуляр и за 9 минути и 36 секунди регистрира 5 точки, 4 борби и 2 асистенции. След това той напуска игра с оправданието, че има травма в крака, а статистиката му остава далеч от средните му показатели за сезона. До края на кампанията гардът така и не се завръща, но по това време тимът му вече е без шансове за класиране в плейофите при оставащи само осем мача.

          В схемата с нерегламентираната игра на покер жертвите са били подлъгвани с обещанието, че ще могат да играят с известни личности като члена на „Залата на славата“ на НБА Чонси Билъпс. Общо 31 души са замесени в измамата, чрез която са били откраднати милиона долари с помощта на високотехнологичен софтуер. ФБР е открило, че в схемата са замесени хора от известни криминални фамилии в Ню Йорк. 

          Разследването и по двата случая продължава и е възможно да има и още арести.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Митов открива Международна конференция „България в Шенген“

          Владимир Висоцки -
          Международна конференция "България в Шенген" ще се проведе на 24 октомври в София. Събитието е част от поредица инициативи в рамките на Европейския съюз...
          Футбол

          Лео Меси остава в Интер Маями за още три години

          Николай Минчев -
          Лионел Меси удължи договора си с Интер Маями, обявиха официално от клуба. Новото споразумение между 38-годишния аржентинец и отбора от МЛС е до края...
          Политика

          От последните минути: Путин с първа реакция след отменената среща

          Никола Павлов -
          Руският президент Владимир Путин коментира отмяната на срещата с американския държавен глава Доналд Тръмп. Според Путин Тръмп по-скоро е имал предвид отлагането й във...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions