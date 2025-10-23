НА ЖИВО
      четвъртък, 23.10.25
          Политика

          Христо Расташки: Още преди девет месеца от МЕЧ искахме одържавяване на „Лукойл“

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Още преди девет месеца от МЕЧ искахме одържавяване на „Лукойл“.

          Това каза депутатът от ПП МЕЧ Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Расташки беше категоричен, че Министерски съвет няма представа какво се случва в „Лукиойл“. Той допълни, че ако управляващите са били приели тяхното предложение, рафинерията вече щяла да си бъде наша и всички тези проблеми нямало да ги имаме.

          Народният представител заяви, че всички ще страдаме тази зима и това щяло да доведе до падането на правителството, защото Пеевски и Борисов нямало да поискат да носят отговорността за това.

          Гостът коментира и казуса с изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Той беше категоричен, че шестмесечният период, в който този главен прокурор е можел да заема поста, е изтекъл и той вече не е легитимен.

