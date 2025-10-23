НА ЖИВО
      четвъртък, 23.10.25
          Илон Мъск обеща да създаде „армия от роботи" Optimus

          Робот Optimus
          Робот Optimus
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Главният изпълнителен директор на Tesla, Илон Мъск, обяви стартирането на производствена линия за един милион робота Optimus годишно и очерта график за създаването на прототип от трето поколение.

          Той изрази надежда, че производството ще започне до края на следващата година и че прототип за третата версия на Optimus ще бъде готов през първото тримесечие на 2026 г., евентуално през февруари или март.

          Мъск отбеляза, че увеличаването на производството до един милион бройки годишно ще отнеме време, тъй като в момента Tesla няма цялостна производствена верига и ще трябва да произвежда почти всички части за роботите самостоятелно. Той също така изрази желанието си да запази значително влияние върху проекта, като подчерта: „Ако създадем тази армия от роботи, ще имам ли някакво значително влияние върху нея? Не контрол, но значително влияние”.

          Мъск смята, че робот Optimus от четвърто поколение може да бъде произведен в 10 милиона бройки, докато робот от пето поколение може да произведе между 50 и 100 милиона бройки. Той е убеден, че тези роботи и автономни автомобили могат да помогнат за създаването на общество без бедност с достъпно и висококачествено здравеопазване. Мъск също така предположи, че роботът Optimus може да изпълнява функциите на хирург.

          Миналата година Мъск представи хуманоидните роботи Optimus на Tesla, които могат да изпълняват различни задачи, включително грижи за деца и разхождане на кучета.

          Той демонстрира възможностите на робота, като публикува видеоклип, в който танцува в реално време.

          Междувременно забавянията на Китай в доставките на редкоземни минерали застрашиха производствения график на роботите Optimus и Tesla се сблъска с прекъсвания във веригата за доставки.

