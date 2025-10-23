Историческа среща във Ватикана: крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха заедно след пет века разделение (СНИНМКИ)

Исторически момент във Ватикана – британският крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха заедно в Сикстинската капела, под фреските на Микеланджело. Това е първото общо богослужение между английски монарх и католически понтифик от пет века, откакто през 1534 г. крал Хенри VIII отделя Английската църква от Рим.

„Събитието символизира нова страница в отношенията между Англиканската и Католическата църква," коментират ватикански наблюдатели.

Сред звуците на латински песнопения и английски молитви, в капелата прозвуча послание за единство и духовно помирение. Именно там, преди шест месеца, Лъв XIV беше избран за първия американски папа от кардиналите на Светия престол, припомня „Ройтерс“.

Крал Чарлз, който като монарх е глава на Англиканската църква, седеше отляво на папата – близо до олтара. Богослужението беше водено съвместно от папа Лъв XIV и архиепископа на Йорк Стивън Котрел, с участието на хора на Сикстинската капела и два британски кралски хора.

Макар че Чарлз вече е имал срещи с последните трима папи, това беше първият случай, в който молитвата е обща. Предишните визити – включително тези на Йоан Павел II и Бенедикт XVI във Великобритания – никога не са включвали съвместно богослужение, отбелязва „Ройтерс“.