НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Историческа среща във Ватикана: крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха заедно след пет века разделение (СНИНМКИ)

          0
          5
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Исторически момент във Ватикана – британският крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха заедно в Сикстинската капела, под фреските на Микеланджело. Това е първото общо богослужение между английски монарх и католически понтифик от пет века, откакто през 1534 г. крал Хенри VIII отделя Английската църква от Рим.

          „Събитието символизира нова страница в отношенията между Англиканската и Католическата църква,“ коментират ватикански наблюдатели.

          - Реклама -

          Сред звуците на латински песнопения и английски молитви, в капелата прозвуча послание за единство и духовно помирение. Именно там, преди шест месеца, Лъв XIV беше избран за първия американски папа от кардиналите на Светия престол, припомня „Ройтерс“.

          Крал Чарлз, който като монарх е глава на Англиканската църква, седеше отляво на папата – близо до олтара. Богослужението беше водено съвместно от папа Лъв XIV и архиепископа на Йорк Стивън Котрел, с участието на хора на Сикстинската капела и два британски кралски хора.

          Макар че Чарлз вече е имал срещи с последните трима папи, това беше първият случай, в който молитвата е обща. Предишните визити – включително тези на Йоан Павел II и Бенедикт XVI във Великобритания – никога не са включвали съвместно богослужение, отбелязва „Ройтерс“.

          Исторически момент във Ватикана – британският крал Чарлз III и папа Лъв XIV се помолиха заедно в Сикстинската капела, под фреските на Микеланджело. Това е първото общо богослужение между английски монарх и католически понтифик от пет века, откакто през 1534 г. крал Хенри VIII отделя Английската църква от Рим.

          „Събитието символизира нова страница в отношенията между Англиканската и Католическата църква,“ коментират ватикански наблюдатели.

          - Реклама -

          Сред звуците на латински песнопения и английски молитви, в капелата прозвуча послание за единство и духовно помирение. Именно там, преди шест месеца, Лъв XIV беше избран за първия американски папа от кардиналите на Светия престол, припомня „Ройтерс“.

          Крал Чарлз, който като монарх е глава на Англиканската църква, седеше отляво на папата – близо до олтара. Богослужението беше водено съвместно от папа Лъв XIV и архиепископа на Йорк Стивън Котрел, с участието на хора на Сикстинската капела и два британски кралски хора.

          Макар че Чарлз вече е имал срещи с последните трима папи, това беше първият случай, в който молитвата е обща. Предишните визити – включително тези на Йоан Павел II и Бенедикт XVI във Великобритания – никога не са включвали съвместно богослужение, отбелязва „Ройтерс“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Въоръжен грабеж в „Студентски град“: 38-годишен мъж заплашил с нож касиерка

          Дамяна Караджова -
          Софийската районна прокуратура обвини и задържа 38-годишен мъж, след като той заплашил с нож касиерка и обрал магазин в столичния квартал „Студентски град“.
          Любопитно

          Немска фирма превърна бира на Лувъра в неочакван рекламен триумф

          Дамяна Караджова -
          Дори най-дръзкият обир в света може да се превърне в маркетингова златна мина — доказва го малка германска компания от района на Дортмунд
          Общество

          ВНИМАНИЕ: Бурен вятър в почти цялата страна утре (КАРТА)

          Никола Павлов -
          Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за силен и бурен вятър за петък, 24 октомври, в почти цяла България. Без предупреждение...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions