ИЗНЕНАДА: Ето коя страна от ЕС ще блокира ключова помощ за Украйна

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви, че страната му ще блокира обсъждането на използването на замразените руски активи в помощ на Украйна, ако не бъдат изпълнени конкретни условия и гаранции за споделяне на риска.
Изявлението му беше направено преди началото на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи Франс прес.
Белгия държи по-голямата част от замразените руски активи в Европа
В Белгия се намира основната част от замразените руски финансови активи в ЕС, включително огромни суми, държани чрез системата Euroclear. Затова страната настоява да има ясни гаранции, че в случай на правни искове или бъдещи решения за връщане на средствата, разходите ще бъдат споделени между всички държави членки, а не само поети от Белгия.
Искане за участие и на други държави
Освен това Де Вевер настоя и други страни, които съхраняват руски активи, също да участват в схемата за помощ към Украйна:
Категорична позиция
