НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          ИЗНЕНАДА: Ето коя страна от ЕС ще блокира ключова помощ за Украйна

          0
          1228
          Снимка: EU Commission / Х
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Белгийският премиер Барт де Вевер заяви, че страната му ще блокира обсъждането на използването на замразените руски активи в помощ на Украйна, ако не бъдат изпълнени конкретни условия и гаранции за споделяне на риска.

          - Реклама -

          Изявлението му беше направено преди началото на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи Франс прес.

          „Искам пълно споделяне на риска. Ако възникне проблем, последиците не могат да бъдат носени само от Белгия“, подчерта Де Вевер.

          Москва: Диалогът с Тръмп не е прекъснат Москва: Диалогът с Тръмп не е прекъснат

          Белгия държи по-голямата част от замразените руски активи в Европа

          В Белгия се намира основната част от замразените руски финансови активи в ЕС, включително огромни суми, държани чрез системата Euroclear.
          Затова страната настоява да има ясни гаранции, че в случай на правни искове или бъдещи решения за връщане на средствата, разходите ще бъдат споделени между всички държави членки, а не само поети от Белгия.

          „Ако парите трябва да бъдат върнати, всяка страна членка трябва да даде своя принос, така че Белгия да не носи този риск сама“, добави белгийският премиер.

          Искане за участие и на други държави

          Освен това Де Вевер настоя и други страни, които съхраняват руски активи, също да участват в схемата за помощ към Украйна:

          „Знаем, че има огромни суми от руски средства в други страни, които си мълчат по този въпрос“, отбеляза той.

          САЩ се обявиха срещу плана на ЕС за изземване на замразените руски активи САЩ се обявиха срещу плана на ЕС за изземване на замразените руски активи

          Категорична позиция

          „Ако тези три изисквания, които смятам за напълно разумни, бъдат изпълнени, можем да продължим напред. В противен случай ще направя всичко по силите си – на европейско и национално ниво, политически и юридически – за да блокирам това решение“, заяви категорично Барт де Вевер.

          Белгийският премиер Барт де Вевер заяви, че страната му ще блокира обсъждането на използването на замразените руски активи в помощ на Украйна, ако не бъдат изпълнени конкретни условия и гаранции за споделяне на риска.

          - Реклама -

          Изявлението му беше направено преди началото на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи Франс прес.

          „Искам пълно споделяне на риска. Ако възникне проблем, последиците не могат да бъдат носени само от Белгия“, подчерта Де Вевер.

          Москва: Диалогът с Тръмп не е прекъснат Москва: Диалогът с Тръмп не е прекъснат

          Белгия държи по-голямата част от замразените руски активи в Европа

          В Белгия се намира основната част от замразените руски финансови активи в ЕС, включително огромни суми, държани чрез системата Euroclear.
          Затова страната настоява да има ясни гаранции, че в случай на правни искове или бъдещи решения за връщане на средствата, разходите ще бъдат споделени между всички държави членки, а не само поети от Белгия.

          „Ако парите трябва да бъдат върнати, всяка страна членка трябва да даде своя принос, така че Белгия да не носи този риск сама“, добави белгийският премиер.

          Искане за участие и на други държави

          Освен това Де Вевер настоя и други страни, които съхраняват руски активи, също да участват в схемата за помощ към Украйна:

          „Знаем, че има огромни суми от руски средства в други страни, които си мълчат по този въпрос“, отбеляза той.

          САЩ се обявиха срещу плана на ЕС за изземване на замразените руски активи САЩ се обявиха срещу плана на ЕС за изземване на замразените руски активи

          Категорична позиция

          „Ако тези три изисквания, които смятам за напълно разумни, бъдат изпълнени, можем да продължим напред. В противен случай ще направя всичко по силите си – на европейско и национално ниво, политически и юридически – за да блокирам това решение“, заяви категорично Барт де Вевер.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Китай измести САЩ и отново е най-големият търговски партньор на Германия

          Иван Христов -
          Според предварителни данни на Германската статистическа служба, Китай е изпреварил САЩ и е станал най-големият търговски партньор на Германия през първите осем месеца на...
          Политика

          Основните претенденти за премиер на Нидерландия

          Георги Петров -
          С наближаването на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия, предизвикани от падането на правителството, вниманието е насочено към четирима основни кандидати, които ще се борят...
          Европа

          Мъж се опита да протарани с автомобил посолството на Русия в Румъния

          Иван Христов -
          Според телевизионния канал Digi24, мъж в автомобил се е опитал да разбие портите на руското посолство в румънската столица в нощта срещу четвъртък. Според канала...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions