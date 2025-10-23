ИЗНЕНАДА: Ето коя страна от ЕС ще блокира ключова помощ за Украйна

Белгийският премиер Барт де Вевер заяви, че страната му ще блокира обсъждането на използването на замразените руски активи в помощ на Украйна, ако не бъдат изпълнени конкретни условия и гаранции за споделяне на риска.

- Реклама -

Изявлението му беше направено преди началото на срещата на върха на ЕС в Брюксел, съобщи Франс прес.

„Искам пълно споделяне на риска. Ако възникне проблем, последиците не могат да бъдат носени само от Белгия“, подчерта Де Вевер.

Белгия държи по-голямата част от замразените руски активи в Европа

В Белгия се намира основната част от замразените руски финансови активи в ЕС, включително огромни суми, държани чрез системата Euroclear.

Затова страната настоява да има ясни гаранции, че в случай на правни искове или бъдещи решения за връщане на средствата, разходите ще бъдат споделени между всички държави членки, а не само поети от Белгия.

„Ако парите трябва да бъдат върнати, всяка страна членка трябва да даде своя принос, така че Белгия да не носи този риск сама“, добави белгийският премиер.

Искане за участие и на други държави

Освен това Де Вевер настоя и други страни, които съхраняват руски активи, също да участват в схемата за помощ към Украйна:

„Знаем, че има огромни суми от руски средства в други страни, които си мълчат по този въпрос“, отбеляза той.

Категорична позиция