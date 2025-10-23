Израел реши да анексира Западния бряг на река Йордан, Рубио предупреди, че това „застршава примирието в Газа“

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че ходът на израелския Кнесет към анексиране на Западния бряг би застрашил плана на президента Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа, който досега доведе до нестабилно прекратяване на огъня, предава France 24.

„Искам да кажа, това е гласуване в – да, това е гласуване в Кнесета, но очевидно мисля, че президентът ясно заяви, че това не е нещо, което бихме подкрепили в момента, и смятаме, че това потенциално заплашва мирното споразумение“, обясни Рубио пред репортери преди да замине за Израел.

Посещението на Рубио в Израел, обявено от Държавния департамент в сряда, е последното от висш американски служител, който се стреми да запази крехкото примирие между Израел и ХАМАС.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пристигна в Израел тази седмица и се срещна с премиера Бенямин Нетаняху в сряда. Той трябва да се срещне с министъра на отбраната Израел Кац и министъра по стратегическите въпроси Рон Дермър в четвъртък, преди да замине.След посещението на Ванс, Рубио ще посети Израел, докато САЩ се опитват да затвърдят прекратяването на огъня в Газа

Държавният департамент заяви, че Рубио е на посещение в Израел, за да подкрепи прилагането на 20-точковия план на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

Законопроект, прилагащ израелското законодателство към окупирания Западен бряг, равносилен на анексиране на земя, която палестинците искат за държава, получи предварително одобрение от израелския парламент в сряда.

Около 700 000 израелски заселници живеят в селища на Западния бряг на река Йордан. ООН и голяма част от международната общност считат селищата за незаконни съгласно международното право.

Израелското правителство обаче посочва библейски и исторически връзки със Западния бряг и се противопоставя на създаването на палестинска държава.

Селищата са експлозивен въпрос, който от десетилетия се разглежда като основна пречка за мира в Близкия изток.

Гласуването беше първото от четирите, необходими за приемането на закона, и съвпадна с посещението на Ванс в Израел, месец след като Тръмп заяви, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг.

Партията „Ликуд“ на Нетаняху не подкрепи законодателството, което беше предложено от депутати извън управляващата му коалиция и прието с 25 гласа „за“ и 24 „против“ от 120 депутати.

Втори законопроект на опозиционна партия, предлагащ анексирането на селището Маале Адумим близо до Йерусалим, беше приет с 31 гласа „за“ и 9 „против“.

Правителството на Нетаняху обмисляше анексиране в отговор на признаването на палестинска държава от редица западни съюзници през септември, но изглежда се отказа от решението, след като Тръмп възрази.

Строителството на селища се разраства бързо от 2022 г., когато правителството на Нетаняху дойде на власт. То е най-дясното в историята на Израел, с участието на няколко ултранационалистически депутати.

ОАЕ, най-известната арабска страна, установила връзки с Израел по силата на така наречените Авраамови споразумения, постигнати с посредничеството на Тръмп през първия му мандат, миналия месец предупреди, че анексирането на Западния бряг е червена линия за държавата от Персийския залив.

Високопоставеният представител на ОАЕ Анвар Гаргаш, дипломатически съветник на президента на ОАЕ, заяви в сряда пред срещата на върха на Reuters NEXT в Абу Даби, че вярва, че държавата от Персийския залив е предотвратила анексиране.

Съветникът по националната сигурност на Обединените арабски емирства, шейх Тахнун бин Зайед Ал Нахаян, обсъди в сряда събитията, свързани с прекратяването на огъня в Газа и усилията за неговото консолидиране, с американския пратеник Стив Уиткоф и зетя на Тръмп, Джаред Кушнер, съобщи държавната информационна агенция на ОАЕ WAM.

Срещата в страната от Персийския залив се състоя след посещение на Уиткоф и Кушнер в Израел.