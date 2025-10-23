Яник Синер даде само 2 гейма на опонента си във Виена

Яник Синер започна с гръмотевична победа участието си на турнира във Виена. В австрийската столица шампионът от 2023 даде само два гейма на германеца Даниел Алтмайер за крайното 6-0, 6-2.

- Реклама -

Това е и най-бързият успех на Синер от началото на 2025 година. Той беше постигнат за едва 58 минути игра и е 17-и пореден за него в зала.

Италианецът, който запазва шансове да завърши годината като номер 1 в световната ранглиста при мъжете, върза „геврек“ на съперника в откриващия сет, а във втория все пак му даде два гейма. В следващата фаза Синер, който триумфира на демонстративния турнир Six Kings Slam в Рияд и прибра за втора поредна година умопомрачителен чек от 6 млн. долара, ще се изправи срещу сънародника си Флавио Коболи, който надви Томаш Махач от Чехия.

Вече са ясни и двама четвъртфиналисти. Става въпрос за третия в схемата Алекс де Минор, който чака Матео Беретини или Камерън Нори в последните осем, и Талон Грикспор, който може да се изправи в спор за място на полуфиналите срещу втория поставен Александър Зверев.