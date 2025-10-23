НА ЖИВО
          Какво ще бъде времето днес ?

          Зимно часово време
          Зимно часово време
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В ранните часове на четвъртък в ниските райони ще се образува мъгла и понижена видимост, но след като се вдигне, денят ще бъде слънчев. В крайните южни части на страната ще има лека облачност, без валежи.

          Истинската промяна ще настъпи в петък, когато над страната ще премине студен атмосферен фронт. Очаква се силен вятър от запад-северозапад с пориви до 70-80 километра в час. От запад на изток ще преминат краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици и риск от градушки.

          В петък ще е бурно — времето ще се променя бързо, а вятърът ще е осезаем в цялата страна.

          През уикенда времето ще остане неустойчиво, но с по-спокойна атмосфера. Събота ще бъде предимно слънчева, като вечерта са възможни локални превалявания в Дунавската равнина. В неделя облачността ще е променлива, а валежи ще има в по-късните часове на деня, главно в Западна България.

          Температурите до края на седмицата ще се задържат между 18 и 23 градуса в четвъртък и петък, а през почивните дни ще се понижат с 2-3 градуса. Времето остава в рамките на сезонната норма – без резки аномалии.

          В понеделник над страната ще се формира нов циклон, който ще донесе по-съществени валежи и силен вятър. Очакват се интензивни дъждове първо в западната, а по-късно – и в източната половина на страната. Температурите ще спаднат до 15-20 градуса в Западна България, докато на изток, под влияние на силни южни ветрове, ще се задържат до 25-26 градуса.

          Във вторник облаците ще започнат да се разкъсват, но валежи ще продължат в планините на Южна България, където в по-високите части ще вали сняг. Сутринта ще бъде студена, а дневните стойности ще се движат между 15 и 20 градуса.

