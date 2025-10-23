НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Калоян Методиев: Това управление ни носи нещастие, бюджетът е бомба със закъснител

          0
          53
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Бюджетът, който ни сервират, е дране.“

          Това каза политологът и член на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Методиев изрази и разочарованието си това, че младите лекари няма да получат увеличение за заплатите си, тъй като промените в законопроектите, които трябваше да се направят, за да се случи това, няма да бъдат пирети.

          Членът на ПП „Непокорна България“ определи настоящото управление като некадърно и корумпирано, но допълни, че то явно ни носи и нещастие. По думите му подготвеният бюджет е бомба със закъснител.

          „Властта мина през скандали заради изборите в Пазарджик, една седмица беше блокиран МС и НС, защото един човек се разсърди, че е бил на шесто място на изборите там. Това е некадърно управление“, каза още гостът.

          Политологът припомни поговорката, че рибата се вмирисва откъм главата. По думите му безпардонното и корумпирано управление предизвикват насилието, което се вижда по-надолу в обществото.

          „Бюджетът, който ни сервират, е дране.“

          Това каза политологът и член на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Методиев изрази и разочарованието си това, че младите лекари няма да получат увеличение за заплатите си, тъй като промените в законопроектите, които трябваше да се направят, за да се случи това, няма да бъдат пирети.

          Членът на ПП „Непокорна България“ определи настоящото управление като некадърно и корумпирано, но допълни, че то явно ни носи и нещастие. По думите му подготвеният бюджет е бомба със закъснител.

          „Властта мина през скандали заради изборите в Пазарджик, една седмица беше блокиран МС и НС, защото един човек се разсърди, че е бил на шесто място на изборите там. Това е некадърно управление“, каза още гостът.

          Политологът припомни поговорката, че рибата се вмирисва откъм главата. По думите му безпардонното и корумпирано управление предизвикват насилието, което се вижда по-надолу в обществото.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Христо Расташки: Още преди девет месеца от МЕЧ искахме одържавяване на „Лукойл“

          Златина Петкова -
          "Още преди девет месеца от МЕЧ искахме одържавяване на "Лукойл". Това каза депутатът от ПП МЕЧ Христо Расташки, който беше гост в предаването "Делници" с...
          Общество

          Данчо Караджов взривява екрана във филма „Легендите на България“ по Евроком

          Владимир Висоцки -
          На 25 октомври от 20:00 часа телевизия Евроком ще представи специалния филм „Легендите на България“ – впечатляваща продукция, посветена на най-успешното музикално турне на...
          Правосъдие

          Официално: Убиецът от Люляково остава в ареста

          Никола Павлов -
          Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – на 25-годишния Фахри Мехмед, обвинен в убийството на майка си,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions