Калоян Методиев: Това управление ни носи нещастие, бюджетът е бомба със закъснител

„Бюджетът, който ни сервират, е дране.“

Това каза политологът и член на ПП „Непокорна България“ Калоян Методиев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Методиев изрази и разочарованието си това, че младите лекари няма да получат увеличение за заплатите си, тъй като промените в законопроектите, които трябваше да се направят, за да се случи това, няма да бъдат пирети.

Членът на ПП „Непокорна България“ определи настоящото управление като некадърно и корумпирано, но допълни, че то явно ни носи и нещастие. По думите му подготвеният бюджет е бомба със закъснител.

„Властта мина през скандали заради изборите в Пазарджик, една седмица беше блокиран МС и НС, защото един човек се разсърди, че е бил на шесто място на изборите там. Това е некадърно управление“, каза още гостът.

Политологът припомни поговорката, че рибата се вмирисва откъм главата. По думите му безпардонното и корумпирано управление предизвикват насилието, което се вижда по-надолу в обществото.