Китай измести САЩ и отново е най-големият търговски партньор на Германия

Според предварителни данни на Германската статистическа служба, Китай е изпреварил САЩ и е станал най-големият търговски партньор на Германия през първите осем месеца на 2025 г., възвръщайки си водещата позиция на фона на нарастващите тарифи, които засегнаха германския износ за САЩ.

Според изчисления на Reuters, общият обем на вноса и износа на Германия с Китай за периода януари до август е възлизал на 163,4 милиарда евро, докато търговията със Съединените щати е възлизала на 162,8 милиарда евро.

САЩ станаха водещ търговски партньор на Германия през 2024 г., слагайки край на осемгодишното китайско господство. Тази промяна дойде, тъй като Германия се стреми да намали зависимостта си от Китай, като Берлин се позова на политически различия и обвини Пекин в нелоялни практики.

Тази година динамиката на търговията отново се промени със завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом и повторното въвеждане на тарифи.