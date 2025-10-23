НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Китай измести САЩ и отново е най-големият търговски партньор на Германия

          0
          10
          Германия
          Германия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Според предварителни данни на Германската статистическа служба, Китай е изпреварил САЩ и е станал най-големият търговски партньор на Германия през първите осем месеца на 2025 г., възвръщайки си водещата позиция на фона на нарастващите тарифи, които засегнаха германския износ за САЩ.

          - Реклама -

          Според изчисления на Reuters, общият обем на вноса и износа на Германия с Китай за периода януари до август е възлизал на 163,4 милиарда евро, докато търговията със Съединените щати е възлизала на 162,8 милиарда евро.

          САЩ станаха водещ търговски партньор на Германия през 2024 г., слагайки край на осемгодишното китайско господство. Тази промяна дойде, тъй като Германия се стреми да намали зависимостта си от Китай, като Берлин се позова на политически различия и обвини Пекин в нелоялни практики.

          Тази година динамиката на търговията отново се промени със завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом и повторното въвеждане на тарифи.

          Според предварителни данни на Германската статистическа служба, Китай е изпреварил САЩ и е станал най-големият търговски партньор на Германия през първите осем месеца на 2025 г., възвръщайки си водещата позиция на фона на нарастващите тарифи, които засегнаха германския износ за САЩ.

          - Реклама -

          Според изчисления на Reuters, общият обем на вноса и износа на Германия с Китай за периода януари до август е възлизал на 163,4 милиарда евро, докато търговията със Съединените щати е възлизала на 162,8 милиарда евро.

          САЩ станаха водещ търговски партньор на Германия през 2024 г., слагайки край на осемгодишното китайско господство. Тази промяна дойде, тъй като Германия се стреми да намали зависимостта си от Китай, като Берлин се позова на политически различия и обвини Пекин в нелоялни практики.

          Тази година динамиката на търговията отново се промени със завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом и повторното въвеждане на тарифи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ИЗНЕНАДА: Ето коя страна от ЕС ще блокира ключова помощ за Украйна

          Никола Павлов -
          Белгийският премиер Барт де Вевер заяви, че страната му ще блокира обсъждането на използването на замразените руски активи в помощ на Украйна, ако не...
          Политика

          Основните претенденти за премиер на Нидерландия

          Георги Петров -
          С наближаването на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия, предизвикани от падането на правителството, вниманието е насочено към четирима основни кандидати, които ще се борят...
          Европа

          Мъж се опита да протарани с автомобил посолството на Русия в Румъния

          Иван Христов -
          Според телевизионния канал Digi24, мъж в автомобил се е опитал да разбие портите на руското посолство в румънската столица в нощта срещу четвъртък. Според канала...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions