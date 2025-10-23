Китай се обяви срещу санкциите на САЩ против Русия

Китай отговори на новите петролни санкции на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Русия и направи ново изявление относно войната в Украйна. Това съобщи Global Times, позовавайки се на изявление на говорителя на китайското външно министерство Гуо Дзякун на пресконференция.

- Реклама -

В отговор на последните мерки на администрацията на Тръмп срещу две от най-големите руски петролни компании, Лукойл и Роснефт, Китай обяви, че се противопоставя на едностранни санкции, които нямат основание в международното право или разрешение от Съвета за сигурност на ООН.

Коментирайки войната в Украйна, говорителят на китайското външно министерство заяви, че „диалогът и преговорите са единствените възможни начини за разрешаване на украинската криза, а не принудата и натиск“.

По-рано Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди войната в Украйна на предстоящата си среща с китайския президент Си Дзинпин. Той също така смята, че Си може да повлияе на руския президент Владимир Путин по този въпрос.