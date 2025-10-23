Китай се обяви срещу санкциите на САЩ против Русия

Китай отговори на новите петролни санкции на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Русия и направи ново изявление относно войната в Украйна. Това съобщи Global Times, позовавайки се на изявление на говорителя на китайското външно министерство Гуо Дзякун на пресконференция.
- Реклама -
В отговор на последните мерки на администрацията на Тръмп срещу две от най-големите руски петролни компании, Лукойл и Роснефт, Китай обяви, че се противопоставя на едностранни санкции, които нямат основание в международното право или разрешение от Съвета за сигурност на ООН.
Коментирайки войната в Украйна, говорителят на китайското външно министерство заяви, че „диалогът и преговорите са единствените възможни начини за разрешаване на украинската криза, а не принудата и натиск“.
По-рано Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди войната в Украйна на предстоящата си среща с китайския президент Си Дзинпин. Той също така смята, че Си може да повлияе на руския президент Владимир Путин по този въпрос.
Китай отговори на новите петролни санкции на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Русия и направи ново изявление относно войната в Украйна. Това съобщи Global Times, позовавайки се на изявление на говорителя на китайското външно министерство Гуо Дзякун на пресконференция.
- Реклама -
В отговор на последните мерки на администрацията на Тръмп срещу две от най-големите руски петролни компании, Лукойл и Роснефт, Китай обяви, че се противопоставя на едностранни санкции, които нямат основание в международното право или разрешение от Съвета за сигурност на ООН.
Коментирайки войната в Украйна, говорителят на китайското външно министерство заяви, че „диалогът и преговорите са единствените възможни начини за разрешаване на украинската криза, а не принудата и натиск“.
По-рано Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди войната в Украйна на предстоящата си среща с китайския президент Си Дзинпин. Той също така смята, че Си може да повлияе на руския президент Владимир Путин по този въпрос.