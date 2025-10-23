НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Китай се обяви срещу санкциите на САЩ против Русия

          0
          99
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Китай отговори на новите петролни санкции на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Русия и направи ново изявление относно войната в Украйна. Това съобщи Global Times, позовавайки се на изявление на говорителя на китайското външно министерство Гуо Дзякун на пресконференция.

          - Реклама -

          В отговор на последните мерки на администрацията на Тръмп срещу две от най-големите руски петролни компании, Лукойл и Роснефт, Китай обяви, че се противопоставя на едностранни санкции, които нямат основание в международното право или разрешение от Съвета за сигурност на ООН.

          Коментирайки войната в Украйна, говорителят на китайското външно министерство заяви, че „диалогът и преговорите са единствените възможни начини за разрешаване на украинската криза, а не принудата и натиск“.

          По-рано Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди войната в Украйна на предстоящата си среща с китайския президент Си Дзинпин. Той също така смята, че Си може да повлияе на руския президент Владимир Путин по този въпрос.

          Китай отговори на новите петролни санкции на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Русия и направи ново изявление относно войната в Украйна. Това съобщи Global Times, позовавайки се на изявление на говорителя на китайското външно министерство Гуо Дзякун на пресконференция.

          - Реклама -

          В отговор на последните мерки на администрацията на Тръмп срещу две от най-големите руски петролни компании, Лукойл и Роснефт, Китай обяви, че се противопоставя на едностранни санкции, които нямат основание в международното право или разрешение от Съвета за сигурност на ООН.

          Коментирайки войната в Украйна, говорителят на китайското външно министерство заяви, че „диалогът и преговорите са единствените възможни начини за разрешаване на украинската криза, а не принудата и натиск“.

          По-рано Тръмп заяви, че възнамерява да обсъди войната в Украйна на предстоящата си среща с китайския президент Си Дзинпин. Той също така смята, че Си може да повлияе на руския президент Владимир Путин по този въпрос.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Ако Русия обездвижи ВСУ зад тази линия, Покровск ще бъде загубен автоматически за Украйна

          Иван Христов -
          Докато отбраната на Въоръжените сили на Украйна в Покровск продължава да се разпада, руските части също така засилват успеха си по фланговете. Родинское, ключова...
          Политика

          Ванс предупреди: Израел няма да анексира Западния бряг

          Никола Павлов -
          „Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел“, заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, след като израелският парламент проведе предварително гласуване на два...
          Война

          Украйна удари рафинерия в Рязан – най-голямата в Централна Русия

          Иван Христов -
          Експлозии и пожар са регистрирани близо до Рязанската рафинерия, най-голямата в Централна Русия, според изявление на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions