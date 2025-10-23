НА ЖИВО
          Кметът на район „Слатина“: Няма опасност за конструкцията на 93 СУ

          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Инженери от район „Слатина“, заедно със Столична община и „Метрополитен“, внимателно наблюдават сградата на 93 СУ „Александър Теодоров – Балан“, където има работеща дилатационна фуга. Това съобщи във „Фейсбук“ кметът на района Георги Илиев.

          „Сигурността на децата е най-важна. Правим ежеседмични огледи и работим в координация с всички отговорни институции“, подчерта Илиев.

          Първоначални проверки – без опасност за конструкцията

          По думите на кмета, два екипа на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) вече са направили огледи на място.
          Първоначалните заключения на експертите са, че няма опасност за конструкцията на сградата.

          Предстои да бъде извършено пълно конструктивно обследване, което ще установи реалното състояние на училището и ще даде конкретни предписания, ако се наложи.
          Очаква се експертните препоръки да бъдат готови до края на месеца.

          Пукнатини в сградата на 93-то СУ в „Гео Милев“ Пукнатини в сградата на 93-то СУ в „Гео Милев“

          Наблюдение и от „Метрополитен“

          От „Метрополитен“ уточняват, че още преди началото на строителните дейности по трасето са били поставени геодезически маркери (репери) на всички сгради, попадащи в обхвата му — включително и на 93-то училище.
          Чрез тях се следят всякакви възможни деформации в реално време.

          Илиев увери, че районната администрация продължава да следи състоянието на сградата всяка седмица, за да се гарантират сигурността и спокойствието на учениците и техните семейства.

