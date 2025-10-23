НА ЖИВО
          Лео Меси остава в Интер Маями за още три години

          Аржентинецът се присъедини към американците през месец юли 2023 година и оттогава е изиграл 82 мача за клубния си тим във всички турнири, отбелязвайки 71 гола и давайки 37 асистенции

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Лионел Меси удължи договора си с Интер Маями, обявиха официално от клуба. Новото споразумение между 38-годишния аржентинец и отбора от МЛС е до края на 2028 г. Предишният му договор изтичаше в края на тази година.

          Меси се присъедини към Интер Маями през юли 2023 г. С тима  осемкратният носител на Златната топка и световен шампион спечели Купата на Северноамериканската лига и редовния сезон на МЛС през 2024 г.

          Аржентинецът е изиграл 82 мача за американския отбор във всички турнири, отбелязвайки 71 гола и давайки 37 асистенции.

          Лионел Меси дълго отлагаше подписването на нов договор с Интер Маями, но сделката вече е факт и гарантира, че най-голямата звезда ще бъде с отбора от Мейджър Лийг Сокър за планираното му преместване на нов стадион догодина. 

