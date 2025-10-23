„Левски на Левскарите“: Всеки сезон без титла или купа е провал, провалено евроучастие е да не влезеш в основната фаза

Сдружение „Левски на Левскарите“ даде пресконференция в Пресклуб България, на която открито разкритикува ръководството на любимия си клуб за липсата на комуникация, като изрази притеснение относно бъдещото развитие на Левски.

- Реклама -

По време на брифинга мажоритарният собственик Наско Сираков призна в свое изявление за неформален интерес от страна на Sport Republic.

„Това не е класическа пресконференция. Решихме, че можем да използваме трибуната, за да припомним важните за нас теми, свързани с ПФК Левски, и да повдигнем въпросите, които висят в пространството и не получават отговори. Мажоритарният акционер каза, че строителството на стадион „Георги Аспарухов“ е във финална фаза, около 600 000 лева от парите на левскарите са изразходвани за предпроектни дейности. Не ни е известно да има резултати. Нямаме отговор дали има план за това как ще се развива нашият отбор“, започна председателят на Управителния съвет на Сдружението Димитър Костадинов и допълни:

„На извънредното Общо събрание ни беше казано, че е несериозно да искаме петгодишен план, след като договорът със спонсора изтича след година и седем месеца, минаха вече седем месеца, остава може би година, не знаем ще се подновява ли, подновен ли е. Интерес от инвеститори, които очевидно имат желание да подновят преговорите. Не сме тук да лобираме за когото и да е. Въпросът е какво се промени в последните години, заедно с водещите „сини“ журналисти, не се случи „изстрелването в нова орбита“, интересът на същия инвеститор е отхвърлен с лека ръка, говори се за интерес от други потенциални големи инвеститори. Това е обвито в мъгла, в която Левски е обвит твърде дълго време. Докато не получим отговори като левскари, организирани фенове и миноритарен акционер, ще ги търсим. Знаем, че не е най-добрият начин да комуникираме чрез медиите. Наш дълг е на първо място“.

„По отношение на спортните резултати – критериите, според мен, в левскарството доста се занижиха, има и причини за това. Дълги години Левски няма големи успехи, няма титла, няма Купа, нито успехи в Европа. Всеки сезон без титла или Купа е провал, провалено евроучастие е да не влезеш в основната фаза. Това да стигнеш плейофите не е успешен европоход. Единствен в България футболен клуб Левски игра шест мача напролет в европейските клубни турнири, това не се е случвало дори с хегемона Лудогорец“, продължи той.

„На срещата с Васил Терзиев поставихме въпроса така – има три страни в този строеж: представители на клуба и по-точно собственика на клуба, хазартната компания, която е спонсор, другата страна е Общината, най-важният е интересът на левскарите, който не е защитен пряко от клуба и Общината. Ние предлагаме да сме третата страна, защото сме отворена организация, всеки може да членува. Получихме уверение с добра воля да бъдем допуснати в работни групи, минаха повече от шест месеца и нищо не се е случило. Битката за Левски, истината и свободата е вечна и ще я водим, докато ни има“, заключи Костадинов.

На пресконференцията беше и Никола Бушняков, заместник-председател на Управителния съвет на „Левски на Левскарите“. „Колкото по-дълги текстове четете от Левски, толкова повече нищо не пише в тях. Преговорите с Шолак не се получиха, стадионът, футболистите в школата седят на пейката. Футболът за хората ли е, или за усвояване на едни средства? За нас е невъзможно да комуникираме с ръководството, дори последното Общо събрание беше инициирано от нас“, каза той.

„Трябва ли всяко домогване до информация за клуба да е след наша изява? Този медиен комфорт, който се създава на хора като господин Сираков, е вреден дори за него. Винаги сме живели със самочувствието, че сме част от най-голямата общност в България и е нормално политическите кръгове да опитат да въздействат. Всичко, което правим, е доброволен труд. Опитваме да опазим Левски и привържениците му от въздействието на политиците. Предишен собственик искаше да защитим личните му и бизнес интереси, не се случи. Прекалено много хора си мислят, че могат да скрият истината. Ние сме достатъчно активни и винаги опитваме да разберем какво се случва“, сподели още Бушняков.

Адв. Момчил Лазаров, член на Контролния съвет, заяви следното: „Тези екзистенциални въпроси за нашия стадион и дългосрочното и дори средносрочното развитие на клуба за съжаление са използвани като някакъв вид отвличане на вниманието от някакъв проблем. От мажоритарния собственик се говори само след проблем, загубен мач или негативна ситуация. Въпросът за стадиона е много по-важен от някакъв резултат. За нас, левскарите, тези въпроси не са дъвка. Без тях един клуб не може да съществува адекватно в днешно време“.

„Всички гледаме Шампионска лига. Карабах е сред водещите отбори в Шампионска лига и вероятно ще се класира за следващата фаза. Ако спонсорът не поднови договора, ще приключваме ли? Резултатите са едно, това, че сме първи в класирането, е прекрасно, но Левски трябва да мисли за следващия сезон в евротурнирите. В мачове с големите отбори изпитваме затруднения и не разполагаме с нужната класа. За нас е изключително важно дали се прави нещо“, допълни той.

На брифинга беше и един от най-популярните „сини“ привърженици – Петър Димитров, водещ в телевизия „Левски на Левскарите“. „През 2020 година Наско се обяви като пазител на акциите и едно от обещанията, които даде, е, че клубът ще е най-прозрачният в България. Фактът, че ние сме тук, говорим, показва, че това е едно от поредните неизпълнени обещания на господин Сираков. Стадионът за мен е най-важният. Бяхме го закъсали 2020 година, дългове и т.н., започнаха COVID, войната, политическата криза, все имаше оправдания. Изплатиха се дълговете, сега отборът върви. Финансово явно сме много добре, след като почти на всеки мач, когато няма контузени, от „аквариума“ гледат едни 100 000 лева“.

„Задавам въпрос на нашия мажоритар и на хората, които с него управляват и казаха, че са заможни. Искам да получа отговор – какво става със стадиона? Резултатите засега пазят ръководството. Виждали ли сте договор за три месеца да се подписва с треньор? На практика това е договор за три месеца, едната клауза е да се класираме в Европа, явно е шега, след това тримесечно плащане на заплата при евентуално разтрогване от страна на клуба. За мен това е нещо ново във футбола, дори българските треньори не подписват договори, а са най-незащитените треньори в света“, каза още Димитров.