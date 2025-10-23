Любомир Кючуков: Коалицията на желаещите заобикаля ООН и ЕС

„Коалицията на желаещите заобикаля ООН и ЕС.“

Това каза дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според дипломата стремежът към повече суверенитет на държавите е нещо, което в момента преобладава.

„Партиите от центъра станаха взаимно заменими. Има афинитет вече към крайните формации“, посочи още гостът.

Според госта всички политики в Европа се подчиняват на сигурността. Той допълни, че Европейският съюз се е върнал на темата за присъединяване на Западните Балкани.

Бившият заместник-министър на външните работи посочи, че ние по-скоро присъстваме в европейската политика, отколкото да участваме в нея. Според него не правим достатъчно, за да се борим за собствените си интереси.