Марко Рубио: САЩ още искат среща с Русия след санкциите

САЩ все още искат да се срещнат с Русия, въпреки че администрацията на президента Доналд Тръмп наложи санкции на две от най-големите руски петролни компании, заяви държавният секретар Марко Рубио, цитиран от CNN.

Все още бихме искали да се срещнем с руснаците… Проведох добър разговор с външния министър Лавров и ще продължим тази дискусия. Винаги ще се интересуваме от сътрудничество, ако има възможност за постигане на мир“, заяви Рубио пред репортери в сряда вечерта американско време, докато се отправяше към Израел.

„Мисля, че президентът многократно е казвал от месеци, че в даден момент ще трябва да направи нещо, ако не постигнем напредък по мирното споразумение. Днес той реши да направи нещо“, посочи Рубио.

По-рано в сряда, 22 октомври, президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи санкции на две от най-големите руски петролни компании, Роснефт и Лукойл, като каза пред репортери в Овалния кабинет, че „чувства, че е време“ за санкциите, отбелязвайки, че „отдавна е чакал“ да ги наложи.

В сряда Тръмп също обяви, че е „отменил“ очаквана среща с Путин, казвайки пред репортери: „Не чувствах, че ще постигнем това, което трябваше да постигнем, затова я отмених, но ще го направим в бъдеще. Просто не ми се стори правилно“, заяви Тръмп.