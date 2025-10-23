Мъж се опита да протарани с автомобил посолството на Русия в Румъния

Според телевизионния канал Digi24, мъж в автомобил се е опитал да разбие портите на руското посолство в румънската столица в нощта срещу четвъртък.

Според канала инцидентът е станал около 3:00 ч. сутринта. Служители на жандармерията и държавната сигурност са успели да блокират колата и да задържат шофьора.