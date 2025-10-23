Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев реагира на наложените от САЩ нови санкции срещу руския енергиен сектор с нова порция заплахи срещу Запада в своя Telegram канал. Предаваме съобщението му без редакторска намеса:

- Реклама -

Отмяна на срещата на върха в Будапеща от Тръмп.

Нови санкции срещу страната ни от страна на САЩ.

Какво друго? Ще има ли нови оръжия, освен прословутите „Томахоук“?

Ако някой от многобройните коментатори все още е имал илюзии – заповядайте. САЩ са наш противник и техният приказлив „миротворец“ вече е тръгнал по пътя на войната срещу Русия. Да, той не винаги активно воюва на страната на бандеровския Киев, но сега този конфликт е негов, а не на маразматика Байдън! Те, разбира се, ще кажат, че не е могъл да направи друго, че е бил притиснат в Конгреса и т.н. Това не променя основния момент: взетите решения са акт на война срещу Русия. И сега Тръмп изцяло се солидаризира с безумната Европа.

Но в поредното движение на тръмповския ум има и явен плюс: сега можем да громим с най-различни оръжия по всички бандеровски нищожества без да се съобразяваме с ненужните преговори. И да преследваме победата там, където тя е единствено възможна. На земята, а не зад канцеларското бюро. Унищожавайки враговете, а не сключвайки безсмислени „сделки“.