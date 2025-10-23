НА ЖИВО
          Медведев за санкциите: Акт на война срещу Русия… сега можем да громим Украйна с всякакво оръжие

          Дмитрий Медведев
          Дмитрий Медведев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев реагира на наложените от САЩ нови санкции срещу руския енергиен сектор с нова порция заплахи срещу Запада в своя Telegram канал. Предаваме съобщението му без редакторска намеса:

          Отмяна на срещата на върха в Будапеща от Тръмп.

          Нови санкции срещу страната ни от страна на САЩ.

          Какво друго? Ще има ли нови оръжия, освен прословутите „Томахоук“?

          Ако някой от многобройните коментатори все още е имал илюзии – заповядайте. САЩ са наш противник и техният приказлив „миротворец“ вече е тръгнал по пътя на войната срещу Русия. Да, той не винаги активно воюва на страната на бандеровския Киев, но сега този конфликт е негов, а не на маразматика Байдън! Те, разбира се, ще кажат, че не е могъл да направи друго, че е бил притиснат в Конгреса и т.н. Това не променя основния момент: взетите решения са акт на война срещу Русия. И сега Тръмп изцяло се солидаризира с безумната Европа.

          Но в поредното движение на тръмповския ум има и явен плюс: сега можем да громим с най-различни оръжия по всички бандеровски нищожества без да се съобразяваме с ненужните преговори. И да преследваме победата там, където тя е единствено възможна. На земята, а не зад канцеларското бюро. Унищожавайки враговете, а не сключвайки безсмислени „сделки“.

          Война

          Китай се обяви срещу санкциите на САЩ против Русия

          Иван Христов -
          Китай отговори на новите петролни санкции на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Русия и направи ново изявление относно войната в Украйна. Това съобщи...
          Война

          Симпатизантите на Орбан излязоха на масов антивоенен митинг в Будапеща

          Иван Христов -
          В центъра на Будапеща се провежда „Марш на мира“ в подкрепа на политиката на унгарския премиер Виктор Орбан и срещу военните планове на Брюксел. Орбан...
          Война

          Зеленски иска от ЕС да вдигне „изкуствената блокада“ и да отвори преговорните клъстери за Украйна

          Иван Христов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова страните от ЕС да намерят начин да отворят преговорните клъстери за присъединяването на Киев към блока, предава...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Близките 40 години няма да има край на войната Путин и наркомана зеленски са големи приятели затова е така войната четох че Африка ще изпращат 15-20 хиляди войници другаде е другаде много държави на Русия да помагат в какво Русия ни води война руските войници един ден изпратя 15 дрона после 15 дена казачок и барбекю на това ли ще учат войниците които ще дойдат в Русия да помагат на касачук и на барбекю Путин няма да свърши тази война Путин няма да унищожи зеленски Путин дори ще го пусне ако се наложи да си избягаш отиде да си вземе довиждане с него има някакъв фалшификат за милиарди в тази война не знам обаче колко пари получават тези цивилни граждани които умират децата им в армията и че бил на граждани от руска страна колко им плаща Путин и още колко жертви ще има сега ще бомбардират цяла Русия фашистите на зеленски ще станат джихадисти

          2. Браво! Така трябва! Защо в България няма нито един такъв държавник, който да защитава родината си, а не да говори, че онези в Брюксел са му началници! България е длъжна да обяви сащ за терористична държава!

