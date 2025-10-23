Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев реагира на наложените от САЩ нови санкции срещу руския енергиен сектор с нова порция заплахи срещу Запада в своя Telegram канал. Предаваме съобщението му без редакторска намеса:
Отмяна на срещата на върха в Будапеща от Тръмп.
Нови санкции срещу страната ни от страна на САЩ.
Какво друго? Ще има ли нови оръжия, освен прословутите „Томахоук“?
Ако някой от многобройните коментатори все още е имал илюзии – заповядайте. САЩ са наш противник и техният приказлив „миротворец“ вече е тръгнал по пътя на войната срещу Русия. Да, той не винаги активно воюва на страната на бандеровския Киев, но сега този конфликт е негов, а не на маразматика Байдън! Те, разбира се, ще кажат, че не е могъл да направи друго, че е бил притиснат в Конгреса и т.н. Това не променя основния момент: взетите решения са акт на война срещу Русия. И сега Тръмп изцяло се солидаризира с безумната Европа.
Но в поредното движение на тръмповския ум има и явен плюс: сега можем да громим с най-различни оръжия по всички бандеровски нищожества без да се съобразяваме с ненужните преговори. И да преследваме победата там, където тя е единствено възможна. На земята, а не зад канцеларското бюро. Унищожавайки враговете, а не сключвайки безсмислени „сделки“.
Близките 40 години няма да има край на войната Путин и наркомана зеленски са големи приятели затова е така войната четох че Африка ще изпращат 15-20 хиляди войници другаде е другаде много държави на Русия да помагат в какво Русия ни води война руските войници един ден изпратя 15 дрона после 15 дена казачок и барбекю на това ли ще учат войниците които ще дойдат в Русия да помагат на касачук и на барбекю Путин няма да свърши тази война Путин няма да унищожи зеленски Путин дори ще го пусне ако се наложи да си избягаш отиде да си вземе довиждане с него има някакъв фалшификат за милиарди в тази война не знам обаче колко пари получават тези цивилни граждани които умират децата им в армията и че бил на граждани от руска страна колко им плаща Путин и още колко жертви ще има сега ще бомбардират цяла Русия фашистите на зеленски ще станат джихадисти
Браво! Така трябва! Защо в България няма нито един такъв държавник, който да защитава родината си, а не да говори, че онези в Брюксел са му началници! България е длъжна да обяви сащ за терористична държава!