      четвъртък, 23.10.25
          Мирчев: Искаме извънредно изслушване в парламента заради санкциите на САЩ срещу „Лукойл"

          Снимка: БГНЕС
          „Да, България“ настоява за извънредно изслушване на министрите на енергетиката, икономиката и финансите, както и на представител на БНБ, във връзка със санкциите, които Съединените щати наложиха на руската петролна компания „Лукойл“.

          Това съобщи съпредседателят на партията Ивайло Мирчев, отговаряйки на въпрос относно бъдещето на рафинерията „Лукойл-Нефтохим Бургас“.

          Мирчев: „Сигналът от САЩ е изключително сериозен“

          „Сигналът, който дойде от САЩ, е изключително сериозен. „Лукойл“ е част от стратегическата инфраструктура на страната. Изключително опасно е, ако рафинерията внезапно попадне под пълни санкции. Трябва бързо да знаем какви мерки да предприемем, за да няма криза на пазара на горива“, заяви Мирчев.

          Той подчерта, че изслушването трябва да се проведе спешно, за да се изяснят икономическите и енергийни последствия за България.

          „Колкото по-бързо „Лукойл“ се освободи от рафинерията в Бургас, толкова по-добре, защото това е част от руското влияние. Но в никакъв случай тя не трябва да попада в ръцете на българската мафия — това би било още по-лошо“, добави съпредседателят на „Да, България“.

          Тръмп наложи тежки санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“ Тръмп наложи тежки санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“

          САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ и „Роснефт“

          Най-голямата частна руска петролна компания „Лукойл“, собственик на рафинерията в Бургас, беше включена в новия санкционен пакет на Министерството на финансите на САЩ, обявен от министъра Скот Бесент.

          Санкциите са наложени ден след отменената среща между президента Доналд Тръмп и Владимир Путин в Будапеща, като Вашингтон изрази разочарование от липсата на напредък в преговорите за прекратяване на войната в Украйна.

          „Предвид отказа на президента Путин да сложи край на тази безсмислена война, Министерството на финансите налага санкции на двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл“, заяви Бесент.

          Санкциите засягат „Лукойл“ и държавната „Роснефт“, ръководена от Игор Сечин, близък съратник на Путин.

          Президентът Доналд Тръмп коментира, че санкциите са тежки, но временни, като изрази надежда те да бъдат отменени при напредък в мирните преговори.

          Потенциални купувачи на рафинерията

          През последните две години „Лукойл“ неколкократно е обмисляла продажбата на „Лукойл-Нефтохим Бургас“, като според западни издания са проявявали интерес финансови фондове от Катар, унгарската MOL и държавната петролна компания на Азербайджан – SOCAR.

          Според последните данни, SOCAR е фаворит за придобиването на рафинерията, тъй като България има традиционно енергийно партньорство с Азербайджан, който доставя около 1 млрд. куб.м газ годишно по интерконектора с Гърция.

          Българската държава разполага със „златна акция“

          Министърът на енергетиката Жечо Станков припомни, че България притежава „златна акция“ в „Лукойл-Нефтохим“, която ѝ дава правото да назначава представител в Надзорния съвет.

          „Рафинерията в Бургас е стратегически обект, гарантиращ сигурността на доставките на горива в България. Имаме механизъм, който не позволява компании от Русия и Беларус да придобиват такива активи на територията на ЕС“, уточни Станков.

          Той увери депутатите, че държавата ще предприеме всички необходими стъпки за защита на националния интерес в случай на промяна в собствеността на „Лукойл-Нефтохим“.

