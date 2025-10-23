НА ЖИВО
          Митов открива Международна конференция „България в Шенген“

          Международна конференция „България в Шенген“ ще се проведе на 24 октомври в София. Събитието е част от поредица инициативи в рамките на Европейския съюз (ЕС), посветени на отбелязването на 40-годишнината от подписването на Шенгенското споразумение. 

          Конференцията ще бъде открита от министъра на вътрешните работи Даниел Митов. Тя ще събере на едно място ключови национални и международни участници – представители на различни български правоохранителни органи, партньори от съседните държави – членки на Шенген, агенции на ЕС в областта на вътрешните работи, както и международни и неправителствени организации. 

          Те ще обменят опит и добри практики по време на панелните дискусии, посветени на компенсаторните мерки на национално и двустранно ниво, сътрудничеството с агенциите на ЕС и трети държави, използването на иновативни решения и предизвикателствата в ерата на дигитализацията и изкуствения интелект, както и съвместните усилия за противодействие на различни форми на трансгранична престъпност.

          Конференцията се провежда с безвъзмездната финансова подкрепа на Европейската комисия, чрез Инструмента за управление на границите и визовата политика 2021-2027.

