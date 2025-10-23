МО на РФ: Русия унищожи обекти от енергийната инфраструктура и чуждестранни наемници

През последните 24 часа руските сили са нанесли удари по обекти на енергийната инфраструктура, използвани от украинския военно-промишлен комплекс, складови и пускови площадки за далекобойни безпилотни летателни апарати, както и по места за временно разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

„Оперативно-тактическата авиация, ударните безпилотни летателни апарати, ракетните войски и артилерията на руските въоръжени сили са повредили енергийни обекти, поддържащи дейността на предприятията на украинския военно-промишлен комплекс, монтажни заводи, складови и пускови площадки за далекобойни безпилотни летателни апарати, складове за гориво и места за временно разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 152 области“, заяви министерството.