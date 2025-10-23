НА ЖИВО
      четвъртък, 23.10.25
          Война

          МО на РФ: Русия унищожи обекти от енергийната инфраструктура и чуждестранни наемници

          Министерството на отбраната на Русия
          Министерството на отбраната на Русия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          През последните 24 часа руските сили са нанесли удари по обекти на енергийната инфраструктура, използвани от украинския военно-промишлен комплекс, складови и пускови площадки за далекобойни безпилотни летателни апарати, както и по места за временно разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници. Това съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

          „Оперативно-тактическата авиация, ударните безпилотни летателни апарати, ракетните войски и артилерията на руските въоръжени сили са повредили енергийни обекти, поддържащи дейността на предприятията на украинския военно-промишлен комплекс, монтажни заводи, складови и пускови площадки за далекобойни безпилотни летателни апарати, складове за гориво и места за временно разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 152 области“, заяви министерството.

          1 коментар

          1. Хайде стига с лъжливата пропаганда. Нищо не унищожава. Рашистката сган яде попарата здраво.

