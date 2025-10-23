Над 40 компании желаят да построят нов терминал на летището в София

Над 40 международни и български компании вече са заявили интерес за участие в изграждането на новия терминал 3 на летище „Васил Левски“ в София, съобщиха от „СОФ Кънект“, концесионерът на аеропорта. Според дружеството, това е рекорден интерес за инфраструктурен проект в България.
Търгът беше обявен на 30 юни, а срокът за подаване на заявления изтече на 15 октомври, информира „24 часа“.
Проектът предвижда инвестиция от 450 млн. лева, както и допълнителни 50 млн. лева за оборудване. Новият терминал трябва да бъде готов през април 2031 г.
Проектът включва изграждане на нов терминал с площ от 60 000 кв. м, който ще бъде свързан със съществуващата сграда на терминал 2. Целта е увеличаване на годишния пътнически капацитет от 7 на 20 милиона души.
Сред предвидените дейности са нови зони за пристигащи и заминаващи пътници, централизиран пункт за проверка „Сигурност“, офиси, обслужващи помещения, пътнически ръкав и търговски площи.
Модернизацията на терминал 2 ще обхване разширение на търговските зони и обновяване на пространствата след проверка „Сигурност“, както и ремонт на съществуващите летищни системи.
Ще се извършат и подобрения по техническата инфраструктура, за да се осигури капацитет за бъдещо разширение.
Модернизацията ще бъде съобразена със стандартите на Skytrax за 5-звездно регионално летище, които предвиждат дигитални, достъпни и сетивно ориентирани решения.
Проектът включва и изграждането на нов транспортен център от 9000 кв. м с 21 паркоместа за автобуси и прилежаща инфраструктура, както и разширение на зоната за достъп до терминала.
Строителните дейности ще се извършват в близост до терминал 2, като поетапното изпълнение ще гарантира непрекъсната работа на летището, безопасност и обслужване на пътниците. През целия строителен процес паркингите, достъпните пътища и пешеходните зони ще останат функциониращи.
Следващият етап от тръжната процедура е публикуване на документите за предварителна квалификация, което се очаква в началото на ноември. След това „СОФ Кънект“ ще определи кои компании отговарят на критериите и са допуснати до участие, като в този етап все още няма да се подават оферти.
Само един терминал още )?