      четвъртък, 23.10.25
          Над 40 компании желаят да построят нов терминал на летището в София

          Над 40 международни и български компании вече са заявили интерес за участие в изграждането на новия терминал 3 на летище „Васил Левски“ в София, съобщиха от „СОФ Кънект“, концесионерът на аеропорта. Според дружеството, това е рекорден интерес за инфраструктурен проект в България.

          Търгът беше обявен на 30 юни, а срокът за подаване на заявления изтече на 15 октомври, информира „24 часа“.

          Проектът предвижда инвестиция от 450 млн. лева, както и допълнителни 50 млн. лева за оборудване. Новият терминал трябва да бъде готов през април 2031 г.

          „Това е най-мащабният проект за развитие на публичната инфраструктура в страната през следващите пет години. Убедени сме, че интерес ще проявят компании с доказана експертиза и успешно реализирани големи инфраструктурни обекти, за да може през 2031 г. България да има летище от световна класа,“

          заяви Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на „СОФ Кънект“, при обявяването на търга.

          Проектът включва изграждане на нов терминал с площ от 60 000 кв. м, който ще бъде свързан със съществуващата сграда на терминал 2. Целта е увеличаване на годишния пътнически капацитет от 7 на 20 милиона души.

          Сред предвидените дейности са нови зони за пристигащи и заминаващи пътници, централизиран пункт за проверка „Сигурност“, офиси, обслужващи помещения, пътнически ръкав и търговски площи.

          Модернизацията на терминал 2 ще обхване разширение на търговските зони и обновяване на пространствата след проверка „Сигурност“, както и ремонт на съществуващите летищни системи.

          Ще се извършат и подобрения по техническата инфраструктура, за да се осигури капацитет за бъдещо разширение.

          Модернизацията ще бъде съобразена със стандартите на Skytrax за 5-звездно регионално летище, които предвиждат дигитални, достъпни и сетивно ориентирани решения.

          Проектът включва и изграждането на нов транспортен център от 9000 кв. м с 21 паркоместа за автобуси и прилежаща инфраструктура, както и разширение на зоната за достъп до терминала.

          Строителните дейности ще се извършват в близост до терминал 2, като поетапното изпълнение ще гарантира непрекъсната работа на летището, безопасност и обслужване на пътниците. През целия строителен процес паркингите, достъпните пътища и пешеходните зони ще останат функциониращи.

          Следващият етап от тръжната процедура е публикуване на документите за предварителна квалификация, което се очаква в началото на ноември. След това „СОФ Кънект“ ще определи кои компании отговарят на критериите и са допуснати до участие, като в този етап все още няма да се подават оферти.

