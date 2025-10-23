Напукана, износена и опасна: пистата на „Васил Левски“

Пистата на Националния стадион „Васил Левски“ отдавна не прилича на място за шампиони. Напукана, износена и опасна, тя е единственото обществено съоръжение в София, достъпно за лекоатлети, които въпреки лошите условия – продължават да тренират с упоритост и вяра.

Един от тях е Иван Бонев – атлет с 15 години опит в спорта, който от осем години тренира в столицата. Преди дни той публикува видео в социалните мрежи, показвайки в окаяно състояние пистата, по която тренират почти всички столични клубове.

„Целта ми беше видеото да стигне до хората, от които зависи нещо да се промени. Това е единственият държавен стадион, достъпен за нас. Опитваме се да привлечем внимание от години, но засега файда няма“, казва Иван.

Последният основен ремонт на пистата е преди повече от десетилетие. Оттогава са правени само частични ремонти на най-проблемните участъци. Според Бонев, последните официални състезания на „Васил Левски“ са били преди 3–4 години, а оттогава атлетите се състезават във Велико Търново или на частния стадион на НСА.

Лошите условия не са просто неудобство – те крият реален риск от травми.

„Имало е контузии – разтежения, скъсвания… Това е опасен спорт, а с всяка година става по-трудно да се избегнат травмите. Просто сме свикнали“, признава той.

Въпреки трудностите, атлетите не се отказват. Иван е убеден, че в България има много млади таланти, които само чакат шанс да тренират в нормални условия.

Липса на лицензирани съоръжения

В световен мащаб има близо 700 лицензирани писти и зали по стандартите на Световната федерация по лека атлетика. 47 от тях се намират на Балканите. Единствените държави без нито едно лицензирано съоръжение са Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Северна Македония и България.

Какво казва Министерството на спорта

От Министерството на младежта и спорта потвърждават, че стадионът се поддържа от „Национална спортна база“ ЕАД, но ресурсите са ограничени. За пълна подмяна на пистата са нужни над 2,4 млн. лв.

През август министър Иван Пешев отпусна 32,3 млн. лв. за изграждане и обновяване на спортни обекти, като 17,3 млн. от тях са допълнителни. В програмата за 2024 г. са предвидени 2,47 млн. лв. за ремонт на пистата на стадион „Локомотив“ – София, която може временно да се ползва и от лекоатлетите. Приоритет остава ремонтът на „Васил Левски“, уверяват от ведомството.

Българската федерация по лека атлетика е получила 2,52 млн. лв. за 2025 г. и 2,38 млн. лв. за 2024 г., част от които отиват за наем на „Васил Левски“ и Зала „Фестивална“.