НАТО за Тръмп: „Той е истински миротворец, санкциите срещу Русия ще помогнат за прекратяване на войната“

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще окажат реално влияние върху хода на украинския конфликт и ще приближат възможността за преговори между двете страни.
По думите на Рюте, Украйна вече е заявявала готовност за примирие, но и Русия трябва да направи своята стъпка към преговори.
Рюте изрази пълна подкрепа за усилията на Тръмп, като подчерта, че вярва в решимостта му да постигне траен мир в Европа.
