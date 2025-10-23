НА ЖИВО
          НАТО за Тръмп: „Той е истински миротворец, санкциите срещу Русия ще помогнат за прекратяване на войната"

          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще окажат реално влияние върху хода на украинския конфликт и ще приближат възможността за преговори между двете страни.

          „Тръмп е истински миротворец. Тази тема го вълнува дълбоко. Той се стреми да спре кръвопролитието,“ подчерта Рюте, коментирайки решението на текущия президент на Америка Доналд Тръмп да наложи икономически мерки срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“.

          „Спомням си думите му: ‘Нека спрем на постигнатото. Нека всичко утихне.’ След това може да се обсъдят различни въпроси, но прекратяването на огъня – това е най-важното.“

          По думите на Рюте, Украйна вече е заявявала готовност за примирие, но и Русия трябва да направи своята стъпка към преговори.

          „Санкциите срещу руските компании са полезна стъпка. Но в крайна сметка срещата е неизбежна. Трябва да седнат на масата за преговори, започвайки с пълно прекратяване на огъня,“ добави той.

          Рюте изрази пълна подкрепа за усилията на Тръмп, като подчерта, че вярва в решимостта му да постигне траен мир в Европа.

