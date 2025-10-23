Немска фирма превърна бира на Лувъра в неочакван рекламен триумф

Дори най-дръзкият обир в света може да се превърне в маркетингова златна мина — доказва го малка германска компания от района на Дортмунд, производител на мобилни стълби и подемни съоръжения.
След като стана ясно, че тяхна машина е била използвана при сензационния обир в Лувъра, фирмата реши да обърне ситуацията в своя полза — с чувство за хумор и креативност.
В социалните мрежи компанията публикува снимка на един от своите подемни модели, придружена от закачлив текст:
Явният подтекст — че „шептящият“ мотор би позволил дори на крадци да действат незабелязано — не убягна на никого.
В интервю за Agence France-Presse управителят на фирмата обяснява, че машината е била продадена на френски клиент, който я отдавал под наем в района на Париж. По думите му, подемното съоръжение е било откраднато по време на демонстрация, а по-късно крадците премахнали логото, табелките и серийните номера. Така неговият продукт се превърнал в неочаквана „звезда“ на престъпление, за което говори целият свят.
От това се родил и новият рекламен лозунг на компанията:
Въпреки шегите, предприемачът категорично осъжда обира на Лувъра, но признава, че такъв медиен ефект не може да се купи с пари.
