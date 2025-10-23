НА ЖИВО
      четвъртък, 23.10.25
          Немска фирма превърна бира на Лувъра в неочакван рекламен триумф

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дори най-дръзкият обир в света може да се превърне в маркетингова златна мина — доказва го малка германска компания от района на Дортмунд, производител на мобилни стълби и подемни съоръжения.

          След като стана ясно, че тяхна машина е била използвана при сензационния обир в Лувъра, фирмата реши да обърне ситуацията в своя полза — с чувство за хумор и креативност.

          В социалните мрежи компанията публикува снимка на един от своите подемни модели, придружена от закачлив текст:

          „Транспортира до 400 кг съкровища при скорост от 42 метра в минута, благодарение на двигател, който не бръмчи, а шепти.“

          Явният подтекст — че „шептящият“ мотор би позволил дори на крадци да действат незабелязано — не убягна на никого.

          В интервю за Agence France-Presse управителят на фирмата обяснява, че машината е била продадена на френски клиент, който я отдавал под наем в района на Париж. По думите му, подемното съоръжение е било откраднато по време на демонстрация, а по-късно крадците премахнали логото, табелките и серийните номера. Така неговият продукт се превърнал в неочаквана „звезда“ на престъпление, за което говори целият свят.

          „Когато видяхме кадрите по новините, първо бяхме шокирани. После, като разбрахме, че няма пострадали, решихме да приемем ситуацията с усмивка“, споделя собственикът.

          От това се родил и новият рекламен лозунг на компанията:

          „Когато искате да действате бързо.“

          Въпреки шегите, предприемачът категорично осъжда обира на Лувъра, но признава, че такъв медиен ефект не може да се купи с пари.

