Непотвърдено: Сменят Киселова навръх Никулден?

Ротация на председателя на Народното събрание изглежда все по-вероятна, след като депутатът от „Възраждане“ Петър Петров намекна, че смяната може да стане на 6 декември – Никулден, съобщава News.bg.

Петров направи коментара си по време на спор с председателя на парламента Наталия Киселова относно дневния ред на заседанието.

БСП ще обсъди темата на Национален съвет

В неделя БСП ще свика заседание на Националния си съвет, на което въпросът за ротацията ще бъде сред основните теми.

Припомняме, че идеята за смяната на председателя на парламента беше поставена от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. След местните избори в Пазарджик той изрази недоволството си, че коалиционните партньори не поемат равна отговорност във властта.

По-късно Борисов уточни, че макар преструктуриране на правителството да не се предвижда, ротацията на парламентарния шеф остава актуална.

Позицията на коалиционните партньори

Темата получи подкрепа и от председателя на АБВ Румен Петков, чиято партия е част от коалицията „БСП – Обединена левица“.

„Ако има всеобщо съгласие, ще има ротационен председател на Народното събрание“, заяви Петков пред БНТ.

Той подчерта, че подобна ротация не е прецедент в българската парламентарна практика, напомняйки предишни случаи на споделено управление в рамките на коалиции.