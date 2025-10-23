Николас Мадуро: Венецуела разположи 5000 руски ракети срещу САЩ

Президентът Николас Мадуро заяви, че Венецуела е разположила най-малко 5000 руски противовъздушни ракети „Игла-С“, за да противодейства на Съединените щати, съобщава BILD.

- Реклама -

В изказване пред военни държавният глава посочи, че тези ракети, използвани за сваляне на ниско летящи самолети, са разположени на ключови позиции, за да „осигурят мир“.

Припомняме, че Съединените щати разположиха военни кораби в Карибите, които вече атакуваха няколко малки плавателни съда, за които се твърди, че превозват наркотици. Съобщения в медиите предполагат, че САЩ се готвят за война с Венецуела.