Ню Йорк обединен: кандидатите за кмет срещу имиграционната акция

В рядък момент на съгласие, тримата основни кандидати за кмет на Ню Йорк осъдиха федералната имиграционна акция срещу улични търговци, при която на 21 октомври бяха задържани девет „нелегални имигранти“.
Фаворитът на демократите Зоран Мамдани нарече отдела за имиграция и митническо правоприлагане (ICE) „безразсъдна организация, която не се интересува от закона“.
Неговите опоненти – Андрю Куомо (независим) и Къртис Слива (републиканец) – също заявиха, че подобни действия трябва да се извършват от полицията на града, а не от федерални агенти.
Куомо допълни, че ако беше кмет, би се обадил на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, за да му каже, че е превишил правомощията си.
Междувременно жители на града излязоха на протести срещу акцията.
Генералният прокурор Летиция Джеймс призова гражданите да изпращат снимки и видеа от действията на ICE.
Гласуването за кмет на Ню Йорк започва в събота, 25 октомври.
