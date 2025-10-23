Ню Йорк обединен: кандидатите за кмет срещу имиграционната акция

В рядък момент на съгласие, тримата основни кандидати за кмет на Ню Йорк осъдиха федералната имиграционна акция срещу улични търговци, при която на 21 октомври бяха задържани девет „нелегални имигранти“.

- Реклама -

Фаворитът на демократите Зоран Мамдани нарече отдела за имиграция и митническо правоприлагане (ICE) „безразсъдна организация, която не се интересува от закона“.

Неговите опоненти – Андрю Куомо (независим) и Къртис Слива (републиканец) – също заявиха, че подобни действия трябва да се извършват от полицията на града, а не от федерални агенти.

Куомо допълни, че ако беше кмет, би се обадил на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, за да му каже, че е превишил правомощията си.

Междувременно жители на града излязоха на протести срещу акцията.

„Важно е да покажем солидарност с нашите съседи, които са мишена на все по-авторитарно правителство,“ каза протестиращата Ема Ерлих.

Генералният прокурор Летиция Джеймс призова гражданите да изпращат снимки и видеа от действията на ICE.

Гласуването за кмет на Ню Йорк започва в събота, 25 октомври.