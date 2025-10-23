Обир като от филм: как четирима крадци превзеха Лувъра за 10 минути

Сензационна кражба в Лувъра – един от най-охраняваните музеи на планетата – шокира Франция и света. Само за десет минути и с помощта на стълба, монтирана на камион, четирима маскирани нападатели задигнаха девет безценни бижута от галерия „Аполон“. Сред тях – диамантената брошка на императрица Евгения с над 2600 камъка, оценявана на над 10,5 милиона долара.

- Реклама -

„Ударът на годината“ – така френските медии определят престъплението, което поставя въпроси за сигурността в музея, дом на „Мона Лиза“ и други световни шедьоври.

Хронология на обира

В 9:30 часа в неделя сутринта камион с разгъваема стълба спира пред музея. Четири минути по-късно крадците се изкачват до прозорец на втория етаж, с отвор едва метър на 60 сантиметра, и проникват вътре. В следващите четири минути те вече са в галерия „Аполон“, разбиват две витрини с малки верижни триони и изчезват на скутери, преди полицията да пристигне.

Сигнализацията се задейства, а служителите незабавно евакуират посетителите. Въпреки това, извършителите успяват да изчезнат без следа.

Какво изчезна от Лувъра

Освен брошката на императрица Евгения, обирджиите отмъкнали тиара, колие и обеци със сапфири, смарагдови украшения, както и декоративна панделка – всички принадлежали на френския императорски двор.

Няколко часа по-късно една от короните, също собственост на императрицата, е намерена счупена, вероятно изпусната по време на бягството, разкри прокурорът Лор Бекюо пред Le Parisien.

Пробойни в сигурността

Случаят възобнови дебата за охраната на музея. Още през 1998 г. бившият директор Пиер Розенберг предупреди, че системата е „крехка“. През 2021 г. настоящият директор Лоранс де Кар поиска одит на сигурността, а препоръките от проверката са били получени едва преди няколко седмици, уточни министърът на културата Рашида Дати.

„Те вече започват да се прилагат“, увери Дати, добавяйки, че проектът за обновяване на Лувъра включва и генерален план за сигурност.

Според синдикатите, около 200 охранители са съкратени за последните 15 години, което е довело до дефицит на персонал и реални рискове за защитата на експонатите.

Обновяване и нови мерки

След скандала президентът Еманюел Макрон обяви план за модернизация на музея на стойност 930 милиона долара. До 2031 г. се предвиждат нов вход, нова зала за „Мона Лиза“ и инсталиране на камери от ново поколение в най-уязвимите зони.

Кражбите в Лувъра и във Франция

Лувърът не е новак в обирите – още през 1911 г. „Мона Лиза“ е открадната от бивш служител, а картината е намерена едва две години по-късно във Флоренция.

През последната година 21 музея във Франция са били обект на взлом, включително и Природонаучният музей в Париж, откъдето изчезнаха шест килограма злато.

Експерти се опасяват, че и този път крадците може да унищожат бижутата, за да продадат камъните и металите на черния пазар.