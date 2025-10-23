Официално: Убиецът от Люляково остава в ареста (ВИДЕО)

Окръжният съд в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – на 25-годишния Фахри Мехмед, обвинен в убийството на майка си, леля си и сестра си, както и в опит за убийство на 7-годишния си брат.

- Реклама -

Жестокото престъпление беше извършено в нощта срещу вторник в село Люляково, община Руен.

Убийство с огнестрелно и хладно оръжие

Според разследването, Фахри Мехмед е прострелял близките си с пушка, която все още не е открита, нанесъл е порезни рани с нож, а след това е подпалил къщата, за да заличи следите от престъплението, съобщава БНТ.

Експертизата, представена в съда, показва, че тримата убити са били живи преди пожара, което подсилва обвинението за изключителна жестокост.

Поведение на обвиняемия в съда

По време на заседанието Фахри продължи да отрича вината си и заяви пред магистратите:

„Не притежавам пушка.“

Служебният му защитник обясни, че комуникацията с клиента му е изключително трудна, но въпреки това Мехмед разбирал ситуацията и разсъждавал логично.

Той живеел в тоалетната на стадиона в Люляково, след като бил изгонен от дома си.

Домашно насилие и мотив за престъплението

Срещу обвиняемия е имало влязла в сила ограничителна заповед от август – издадена по искане на жертвите заради системно домашно насилие.

Разследващите смятат, че прогонването му от дома е било основният мотив за извършване на тройното убийство.

Следващи стъпки

Разследването продължава, като органите на реда все още издирват оръжието на престъплението.

Очаква се прокуратурата да назначи допълнителни експертизи, включително психиатрична, за да установи дали Фахри Мехмед е вменяем към момента на извършване на деянието.