Охрана в килията: двама бодигарда пазят Саркози зад решетките

Френският министър на вътрешните работи потвърди, че двама охранители ще бъдат постоянно с Никола Саркози, докато той излежава присъдата си в затвора „Ла Санте“ в Париж. Мярката е част от специален протокол за защита, въведен заради „статута и потенциалните заплахи“ срещу бившия президент.

„Тези мерки са запазени и по време на задържането му", заяви вътрешният министър Лоран Нунес, потвърждавайки информацията, разпространена по-рано от АФП чрез анонимни източници.

Саркози, който ръководеше Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен по дело за престъпна конспирация, свързано с финансиране на президентската му кампания от режима на Муамар Кадафи. Той получи пет години затвор, като правният му екип е обжалвал присъдата и настоява за временно освобождаване до приключване на апелативния процес. Въпреки това се очаква Саркози да остане зад решетките поне три седмици.

Охранителите му са настанени в съседна килия, а според представители на затворническата администрация това е безпрецедентна ситуация.

„Те на практика ни казват, че не знаем как да си вършим работата. В затвора има двама цивилни, които не би трябвало да са там и не познават системата. Никога не съм виждал подобно нещо за 25 години служба“, заяви Уилфрид Фонк, председател на синдиката UFAP UNSa Justice, пред радио RTL.

Саркози се намира в изолирано крило на затвора – в килия от 9 квадратни метра, където няма контакт с други затворници. Разрешено му е да излиза веднъж дневно в самостоятелен двор, както и да получава посещения три пъти седмично.

Бившият френски президент влиза в историята като първият държавен глава от Европейския съюз, изпратен в затвора, и първият френски лидер, лишен от свобода след Филип Петен, осъден за колаборация с нацистите след Втората световна война.