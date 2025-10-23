НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Охрана в килията: двама бодигарда пазят Саркози зад решетките

          3
          76
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Френският министър на вътрешните работи потвърди, че двама охранители ще бъдат постоянно с Никола Саркози, докато той излежава присъдата си в затвора „Ла Санте“ в Париж. Мярката е част от специален протокол за защита, въведен заради „статута и потенциалните заплахи“ срещу бившия президент.

          „Тези мерки са запазени и по време на задържането му“, заяви вътрешният министър Лоран Нунес, потвърждавайки информацията, разпространена по-рано от АФП чрез анонимни източници.

          - Реклама -

          Саркози, който ръководеше Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен по дело за престъпна конспирация, свързано с финансиране на президентската му кампания от режима на Муамар Кадафи. Той получи пет години затвор, като правният му екип е обжалвал присъдата и настоява за временно освобождаване до приключване на апелативния процес. Въпреки това се очаква Саркози да остане зад решетките поне три седмици.

          Затворник заплаши Никола Саркози със смърт – прокуратурата започна разследване Затворник заплаши Никола Саркози със смърт – прокуратурата започна разследване

          Охранителите му са настанени в съседна килия, а според представители на затворническата администрация това е безпрецедентна ситуация.

          „Те на практика ни казват, че не знаем как да си вършим работата. В затвора има двама цивилни, които не би трябвало да са там и не познават системата. Никога не съм виждал подобно нещо за 25 години служба“, заяви Уилфрид Фонк, председател на синдиката UFAP UNSa Justice, пред радио RTL.

          Саркози се намира в изолирано крило на затвора – в килия от 9 квадратни метра, където няма контакт с други затворници. Разрешено му е да излиза веднъж дневно в самостоятелен двор, както и да получава посещения три пъти седмично.

          Бившият френски президент влиза в историята като първият държавен глава от Европейския съюз, изпратен в затвора, и първият френски лидер, лишен от свобода след Филип Петен, осъден за колаборация с нацистите след Втората световна война.

          Френският министър на вътрешните работи потвърди, че двама охранители ще бъдат постоянно с Никола Саркози, докато той излежава присъдата си в затвора „Ла Санте“ в Париж. Мярката е част от специален протокол за защита, въведен заради „статута и потенциалните заплахи“ срещу бившия президент.

          „Тези мерки са запазени и по време на задържането му“, заяви вътрешният министър Лоран Нунес, потвърждавайки информацията, разпространена по-рано от АФП чрез анонимни източници.

          - Реклама -

          Саркози, който ръководеше Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен по дело за престъпна конспирация, свързано с финансиране на президентската му кампания от режима на Муамар Кадафи. Той получи пет години затвор, като правният му екип е обжалвал присъдата и настоява за временно освобождаване до приключване на апелативния процес. Въпреки това се очаква Саркози да остане зад решетките поне три седмици.

          Затворник заплаши Никола Саркози със смърт – прокуратурата започна разследване Затворник заплаши Никола Саркози със смърт – прокуратурата започна разследване

          Охранителите му са настанени в съседна килия, а според представители на затворническата администрация това е безпрецедентна ситуация.

          „Те на практика ни казват, че не знаем как да си вършим работата. В затвора има двама цивилни, които не би трябвало да са там и не познават системата. Никога не съм виждал подобно нещо за 25 години служба“, заяви Уилфрид Фонк, председател на синдиката UFAP UNSa Justice, пред радио RTL.

          Саркози се намира в изолирано крило на затвора – в килия от 9 квадратни метра, където няма контакт с други затворници. Разрешено му е да излиза веднъж дневно в самостоятелен двор, както и да получава посещения три пъти седмично.

          Бившият френски президент влиза в историята като първият държавен глава от Европейския съюз, изпратен в затвора, и първият френски лидер, лишен от свобода след Филип Петен, осъден за колаборация с нацистите след Втората световна война.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          НАТО за Тръмп: „Той е истински миротворец, санкциите срещу Русия ще помогнат за прекратяване на войната“

          Пламена Ганева -
          Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че новите санкции на САЩ срещу Русия ще окажат реално влияние върху хода на украинския конфликт и...
          Social

          Английски съдия: млади българи се вербуват от наркобанди в Обединенето кралство

          Дамяна Караджова -
          Британски съдия отправи предупреждение, че млади българи все по-често стават жертви на престъпни мрежи, които ги вербуват за разпространение на наркотици.
          Крими

          Обир като от филм: как четирима крадци превзеха Лувъра за 10 минути

          Дамяна Караджова -
          Сензационна кражба в Лувъра – един от най-охраняваните музеи на планетата – шокира Франция и света.

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions