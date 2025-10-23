НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 23.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Орбан и опозицията с паралелни митинги в Будапеща преди изборите

          0
          45
          Виктор Орбан
          Виктор Орбан
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Унгария днес е арена на две съпернически демонстрации – правителствен „Мирен марш“ в подкрепа на премиера Виктор Орбан и опозиционен митинг, организиран от неговия основен съперник Петер Мадяр, съобщи АФП.

          - Реклама -

          И двете прояви се провеждат в навечерието на парламентарните избори през 2026 г. и на фона на засиленото международно внимание към Будапеща, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин заявиха, че планират среща на върха в унгарската столица — по-късно отложена от Тръмп.

          „Звездите са благоприятно подредени за Орбан“, коментира Агостон Мраз от проправителствения институт „Незопонт“, според когото премиерът използва темата за мира в Украйна, за да се утвърди като „глас на разума в Европа“.

          Поддръжниците на Орбан ще преминат в традиционното шествие по Дунав до парламента, където той ще произнесе реч. Паралелно с това Мадяр, който се утвърди като най-сериозния му опонент от години, ще поведе „национален поход“ с алтернативно послание за промяна.

          Демонстрациите съвпадат с националния празник на Унгария в памет на антисъветското въстание от 1956 г. По-късно днес Орбан заминава за Брюксел за срещата на върха на ЕС, където ще се обсъжда подкрепата за Украйна.

          Външният министър Петер Сийярто защити плановете за срещата между Тръмп и Путин, обвинявайки „провоенната политическа елита и нейните медии“ в опити да я саботират чрез „фалшиви новини и изтичане на информация“.

          Според анализаторите, мирът в Украйна остава централна тема в унгарската политика – както за управляващите, така и за опозицията, които се опитват да спечелят доверието на избирателите с обещания за „стабилност и сигурност.

          Унгария днес е арена на две съпернически демонстрации – правителствен „Мирен марш“ в подкрепа на премиера Виктор Орбан и опозиционен митинг, организиран от неговия основен съперник Петер Мадяр, съобщи АФП.

          - Реклама -

          И двете прояви се провеждат в навечерието на парламентарните избори през 2026 г. и на фона на засиленото международно внимание към Будапеща, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин заявиха, че планират среща на върха в унгарската столица — по-късно отложена от Тръмп.

          „Звездите са благоприятно подредени за Орбан“, коментира Агостон Мраз от проправителствения институт „Незопонт“, според когото премиерът използва темата за мира в Украйна, за да се утвърди като „глас на разума в Европа“.

          Поддръжниците на Орбан ще преминат в традиционното шествие по Дунав до парламента, където той ще произнесе реч. Паралелно с това Мадяр, който се утвърди като най-сериозния му опонент от години, ще поведе „национален поход“ с алтернативно послание за промяна.

          Демонстрациите съвпадат с националния празник на Унгария в памет на антисъветското въстание от 1956 г. По-късно днес Орбан заминава за Брюксел за срещата на върха на ЕС, където ще се обсъжда подкрепата за Украйна.

          Външният министър Петер Сийярто защити плановете за срещата между Тръмп и Путин, обвинявайки „провоенната политическа елита и нейните медии“ в опити да я саботират чрез „фалшиви новини и изтичане на информация“.

          Според анализаторите, мирът в Украйна остава централна тема в унгарската политика – както за управляващите, така и за опозицията, които се опитват да спечелят доверието на избирателите с обещания за „стабилност и сигурност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Основните претенденти за премиер на Нидерландия

          Георги Петров -
          С наближаването на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия, предизвикани от падането на правителството, вниманието е насочено към четирима основни кандидати, които ще се борят...
          Европа

          Мъж се опита да протарани с автомобил посолството на Русия в Румъния

          Иван Христов -
          Според телевизионния канал Digi24, мъж в автомобил се е опитал да разбие портите на руското посолство в румънската столица в нощта срещу четвъртък. Според канала...
          Политика

          Затворник заплаши Никола Саркози със смърт – прокуратурата започна разследване

          Красимир Попов -
          Бившият френски президент Никола Саркози е станал обект на смъртни заплахи от страна на лишен от свобода в парижкия затвор La Santé, където тази...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions