Орбан и опозицията с паралелни митинги в Будапеща преди изборите

Унгария днес е арена на две съпернически демонстрации – правителствен „Мирен марш“ в подкрепа на премиера Виктор Орбан и опозиционен митинг, организиран от неговия основен съперник Петер Мадяр, съобщи АФП.

- Реклама -

И двете прояви се провеждат в навечерието на парламентарните избори през 2026 г. и на фона на засиленото международно внимание към Будапеща, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин заявиха, че планират среща на върха в унгарската столица — по-късно отложена от Тръмп.

„Звездите са благоприятно подредени за Орбан“, коментира Агостон Мраз от проправителствения институт „Незопонт“, според когото премиерът използва темата за мира в Украйна, за да се утвърди като „глас на разума в Европа“.

Поддръжниците на Орбан ще преминат в традиционното шествие по Дунав до парламента, където той ще произнесе реч. Паралелно с това Мадяр, който се утвърди като най-сериозния му опонент от години, ще поведе „национален поход“ с алтернативно послание за промяна.

Демонстрациите съвпадат с националния празник на Унгария в памет на антисъветското въстание от 1956 г. По-късно днес Орбан заминава за Брюксел за срещата на върха на ЕС, където ще се обсъжда подкрепата за Украйна.

Външният министър Петер Сийярто защити плановете за срещата между Тръмп и Путин, обвинявайки „провоенната политическа елита и нейните медии“ в опити да я саботират чрез „фалшиви новини и изтичане на информация“.

Според анализаторите, мирът в Украйна остава централна тема в унгарската политика – както за управляващите, така и за опозицията, които се опитват да спечелят доверието на избирателите с обещания за „стабилност и сигурност.