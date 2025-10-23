Основните претенденти за премиер на Нидерландия

С наближаването на предсрочните парламентарни избори в Нидерландия, предизвикани от падането на правителството, вниманието е насочено към четирима основни кандидати, които ще се борят за лидерския пост в петата по големина икономика на Европейския съюз, предаде АФП.

Герт Вилдерс

Дългогодишният политик и лидер на Партията за свобода (PVV) Герт Вилдерс отново е сред водещите фигури в надпреварата. С неговата бяла коса и крайнодесни позиции, той често е наричан „нидерландският Тръмп“.

Вилдерс изгражда кариерата си върху твърда антиислямска реторика и обещания да спре „ислямската инвазия в Европа“

Въпреки победата си на изборите през 2023 г., Вилдерс не успя да формира правителство, след като коалиционните му партньори отказаха да го подкрепят. Проучванията обаче сочат, че партията му може отново да спечели водеща позиция.

Франс Тимерманс

Бившият вицепрезидент на Европейската комисия и архитект на „Зеления пакт“ Франс Тимерманс се завърна в националната политика като символ на стабилност.

Тимерманс, който говори шест езика, е роден в Маастрихт — града, дал името си на договора за създаването на ЕС.

Той оглавява коалицията „Зелени-ляво“ и залага на проевропейски курс и социална отговорност.

Анри Бонтенбал

Центристът Анри Бонтенбал, лидер на партията CDA, се представя като глас на разума и прагматизма. Израснал в работническо семейство в Ротердам, той е физик и експерт по устойчива енергия.

С лозунга „Време е за нормална политика“ Бонтенбал печели симпатии сред избирателите, уморени от години политическа нестабилност.

CDA бележи възход в последните проучвания, изкачвайки се до второ място.

Роб Йетен

Най-младият от претендентите, 38-годишният Роб Йетен от либералната партия D66, се опитва да въведе нов тон в политиката.

„Най-добрият съвет, който получих: разкажи историята си, сякаш си с приятели“, казва Йетен, който се стреми да скъса с образа си на „Робот Йетен“.

Бивш атлет и открито хомосексуален политик, Йетен планира сватба с партньора си, аржентинския хокеист Николас Кинан.

Предстоящите избори ще бъдат тест за посоката на Нидерландия – между популизма на Вилдерс, европейския реализъм на Тимерманс и центристкия прагматизъм на Бонтенбал и Йетен.