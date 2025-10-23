От последните минути: Путин с първа реакция след отменената среща

НА ЖИВО
          Руският президент Владимир Путин коментира отмяната на срещата с американския държавен глава Доналд Тръмп. Според Путин Тръмп по-скоро е имал предвид отлагането й във времето. Той допълни, че сам е предложил разговорите да са в Будапеща и отбеляза, че да се отиде на такова мероприятие без подготовка, ще бъде грешка.

          Путин подчерта, че Русия винаги е настоявала за продължаване на диалога.

          Снощи Тръмп обяви, че срещата е отменена и въведе санкции срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“. Той обаче отхвърли информацията на „Уолстрийт Джърнъл“, че САЩ ще изпратят далекобойни ракети на Украйна.

          6 КОМЕНТАРА

          1. С този демарш,Тръмп окончателно оставя ес между чука и наковалнята,като искат урсулите,нека си трошат главите и те наистина изглеждат твърдо решени да си строшат тиквите в руската непоколебимост.

          2. Тръмп май страда от биполярно психо-разстройство,известно от миналото като циклофрения,т.е. рязка смяна на настроението от еуфория и краен оптимизъм до пълно отчаяние и песимизъм.Виждате го колко пъти си променя мнението и решенията,иска да постигне мир,но от позиция на силата,неслучайно му сложиха короната.

          3. Стига с тия прпстотий Путин е най великия политик не му пука нито от са кций нито от нищо хич не му дреме

          4. Стига с тия прпстотий Путин е най великия политик не му пука нито от са кций нито от нищо хич не му дреме

          5. Стига с тия прпстотий Путин е най великия политик не му пука нито от са кций нито от нищо хич не му дреме

          6. Путин НЕ иска мир,защото в момента, в който се съгласи,е МЪРТЪВ!!!ЦЯЛАТА КАВАЛКАДА ОКОЛО НЕГО ЩЕ ГО ИЗПРАТИ ПРИ КОБЗОН!!!

