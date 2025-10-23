От последните минути: Путин с първа реакция след отменената среща

Руският президент Владимир Путин коментира отмяната на срещата с американския държавен глава Доналд Тръмп. Според Путин Тръмп по-скоро е имал предвид отлагането й във времето. Той допълни, че сам е предложил разговорите да са в Будапеща и отбеляза, че да се отиде на такова мероприятие без подготовка, ще бъде грешка.

- Реклама -

Путин подчерта, че Русия винаги е настоявала за продължаване на диалога.

Снощи Тръмп обяви, че срещата е отменена и въведе санкции срещу руските компании „Роснефт“ и „Лукойл“. Той обаче отхвърли информацията на „Уолстрийт Джърнъл“, че САЩ ще изпратят далекобойни ракети на Украйна.