Откраднатите от Лувъра бижута се „появиха“ в Русия

Наскоро на руския уебсайт „Авито“ се появи обява за продажба на бижутата, откраднати преди това от Лувъра в Париж. Руските медии обаче вече отхвърлиха продажбата за 250 милиона рубли като „шега, подхранена с реклама“, предава ТАСС.

Разбира се, обявата е била фалшива и администрацията на уебсайта скоро я е премахнала.

„Откраднатата парюра (комплект бижута) на френската кралица Мария Амалия от Лувъра беше предложена за продажба за 250 милиона рубли. Обявата вече е блокирана от услугата. Това беше шега, подхранена с реклама. Изтрита е. Критично мислещите не могат да приемат това насериозно“, заявиха от „Авито“ в официално изявление.

Група неизвестни лица, представящи се за работници, нахлуха в Лувъра миналата седмица и откраднаха няколко исторически съкровища. По-рано, когато обирджия от Лувъра се появи в социалните мрежи, Павел Дуров предложи откуп за откраднатите вещи.