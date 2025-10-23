НА ЖИВО
          Откраднатите от Лувъра бижута се „появиха" в Русия

          Обир на Лувъра
          Обир на Лувъра
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Наскоро на руския уебсайт „Авито“ се появи обява за продажба на бижутата, откраднати преди това от Лувъра в Париж. Руските медии обаче вече отхвърлиха продажбата за 250 милиона рубли като „шега, подхранена с реклама“, предава ТАСС.

          Разбира се, обявата е била фалшива и администрацията на уебсайта скоро я е премахнала.

          „Откраднатата парюра (комплект бижута) на френската кралица Мария Амалия от Лувъра беше предложена за продажба за 250 милиона рубли. Обявата вече е блокирана от услугата. Това беше шега, подхранена с реклама. Изтрита е. Критично мислещите не могат да приемат това насериозно“, заявиха от „Авито“ в официално изявление.

          Група неизвестни лица, представящи се за работници, нахлуха в Лувъра миналата седмица и откраднаха няколко исторически съкровища. По-рано, когато обирджия от Лувъра се появи в социалните мрежи, Павел Дуров предложи откуп за откраднатите вещи.

