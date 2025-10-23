Отнеха правото на Радев да назначава шеф на ДАНС

Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и повторно прие измененията на второ четене.

За промените гласуваха 127 народни представители, 92-ма бяха против, а един се въздържа.

С това се запазва текстът, според който председателят на ДАНС ще се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Освен това, заместниците на председателя вече ще бъдат трима вместо двама.

Досега ръководителят на агенцията се назначаваше с указ на президента.

На 14 октомври държавният глава Румен Радев върна за ново обсъждане приетия на 2 октомври т.г. Закон за изменение на Закона за ДАНС. В мотивите си той припомни, че през 2013 година Народното събрание избра Делян Пеевски за председател на агенцията.