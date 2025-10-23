Папа Лъв XIV критикува репресиите срещу мигрантите и големите фармацевтични компании

Папа Лъв XIV повтори критиките си към „все по-нехуманните“ мерки, използвани за спиране на нелегалната имиграция, защитавайки спасителните операции в морето ден след смъртоносно корабокрушение в Средиземно море.
В обширна реч пред граждански организации, роденият в САЩ папа критикува и фармацевтичната индустрия и предупреди за щетите, нанесени от глобалната надпревара за критични минерали.
По въпроса за миграцията папата заяви, че държавите имат право да защитават границите си и „морално задължение да предоставят убежище“, предаде АФП.
каза той в реч, публикувана от Ватикана.
Въз основа на тема, близка до сърцето на своя предшественик, папа Франциск, Лъв XIV също защити спасителните операции в морето, говорейки ден след като 40 мигранти бяха намерени мъртви след корабокрушение край Тунис.
обясни той.
Папа Лъв XIV, глава на 1,4 милиарда католици по света, обсъди и кризата с опиоидите в САЩ, критикувайки фармацевтичната индустрия за насърчаването на болкоуспокояващи лекарства, които могат да доведат до зависимост.
посочи той.
Понтифът също така предупреди за рисковете при добива на стратегически минерали, използвани в електрониката, като например мобилните телефони.
Тяхното извличане често „зависи от паравоенното насилие, детския труд и разселването на населението“, каза той.
Конкуренцията за литий в частност „представлява сериозна заплаха за суверенитета и стабилността на бедните държави“, добави папата.
