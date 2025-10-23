Папа Лъв XIV критикува репресиите срещу мигрантите и големите фармацевтични компании

Папа Лъв XIV повтори критиките си към „все по-нехуманните“ мерки, използвани за спиране на нелегалната имиграция, защитавайки спасителните операции в морето ден след смъртоносно корабокрушение в Средиземно море.

В обширна реч пред граждански организации, роденият в САЩ папа критикува и фармацевтичната индустрия и предупреди за щетите, нанесени от глобалната надпревара за критични минерали.

По въпроса за миграцията папата заяви, че държавите имат право да защитават границите си и „морално задължение да предоставят убежище“, предаде АФП.

„С злоупотребата с уязвими мигранти ние сме свидетели не на легитимно упражняване на националния суверенитет, а на тежки престъпления, извършени или толерирани от държавата. Все по-нехуманни мерки се приемат – дори се празнуват политически – които третират тези „нежелани“ като боклук, а не като човешки същества“,

каза той в реч, публикувана от Ватикана.

Въз основа на тема, близка до сърцето на своя предшественик, папа Франциск, Лъв XIV също защити спасителните операции в морето, говорейки ден след като 40 мигранти бяха намерени мъртви след корабокрушение край Тунис.

„Когато се създават кооперативи и проекти за хранене на гладните, предоставяне на подслон на бездомните, спасяване на корабокрушенци, осигуряване на детски градини, създаване на работни места, достъп до земя и строеж на къщи, не забравяйте, че ние не служим на идеология, а наистина живеем по Евангелието“

обясни той.

Папа Лъв XIV, глава на 1,4 милиарда католици по света, обсъди и кризата с опиоидите в САЩ, критикувайки фармацевтичната индустрия за насърчаването на болкоуспокояващи лекарства, които могат да доведат до зависимост.

„Разпространението на нови синтетични наркотици, все по-смъртоносни, не е само престъпление, свързано с трафик на наркотици, но всъщност е свързано с производството на фармацевтични продукти и печалбата от тях, при липса на глобална етика“

посочи той.

Понтифът също така предупреди за рисковете при добива на стратегически минерали, използвани в електрониката, като например мобилните телефони.

Тяхното извличане често „зависи от паравоенното насилие, детския труд и разселването на населението“, каза той.

Конкуренцията за литий в частност „представлява сериозна заплаха за суверенитета и стабилността на бедните държави“, добави папата.