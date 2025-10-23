Парламентът гласува ветото на Радев за шефа на ДАНС

Депутатите решават дали президентът Радев ще продължи да назначава шефа на ДАНС.

Народното събрание ще разгледа днес повторно промените в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), върху които президентът Румен Радев наложи вето миналата седмица.

Измененията предвиждат правото да се определя ръководителят на контраразузнаването да премине изцяло към парламента, като така се изключва държавният глава от процедурата.

Досега Министерският съвет предлагаше кандидат, а президентът подписваше указа за назначение. Повод за законовите промени стана отказът на Радев да подпише указа за назначаването на заместник-председателя на ДАНС Деньо Денев.

С новите текстове Народното събрание ще излъчва ръководителите на специалните служби по предложение на правителството, без участието на президента.

Единствено началникът на НСО ще продължи да се назначава с указ на държавния глава, макар че правомощието на президентската администрация да използва служебните автомобили на службата вече е отнето.

В мотивите си за ветото Радев припомня, че през 2013 г. парламентът назначи Делян Пеевски за председател на ДАНС, което предизвика масови протести и впоследствие решението беше отменено. Затова през 2015 г. президентът отново получи правото да назначава шефа на агенцията по предложение на правителството.

Предложението промените да влязат в дневния ред бе одобрено с 118 гласа „за“, а вчера вътрешната комисия в парламента вече отхвърли ветото на Радев.

Междувременно президентът наложи вето и върху промените в законите за Държавна агенция „Разузнаване“ и за специалните разузнавателни средства, с които също му се отнема правото да назначава ръководителите на ДАР и ДАТО.