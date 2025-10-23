НА ЖИВО
          Преходът към еврото: „Агрион“ с ясни правила за сделките със земеделска земя

          Над 15 години опит гарантират прозрачност и справедливи цени

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          България влиза в решаваща фаза на подготовка за въвеждането на еврото от 1 януари 2026г. От 1 август 2025 г. всички цени на стоки и услуги се обявяват в лева и евро според фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева. На пазара на земеделска земя обаче този преход крие рискове, предупреждават от „Агрион„.

          Нови правила, стари рискове

          Двойното ценообразуване създава възможности за злоупотреби. Недобросъвестни брокери манипулират курса, обявявайки занижени или завишени стойности в една от валутите. Някои предлагат сделки само в евро, за да създадат объркване. Най-уязвими са собствениците на земя в малки населени места и възрастните хора, които могат да не са запознати с валутните механизми.

          Според данни на компанията, „спешните“ оферти с нереалистични цени са сред най-честите схеми на измама. Притискането за бързо подписване без време за проверка води до финансови загуби и неизгодни договори.

          Стандартът на „Агрион

          „Агрион“ прилага ясни правила за прозрачност. Всяка оферта включва цена в двете валути. При стойност от 2 000 лв./дка, цената в евро е приблизително 1 022 евро/дка, изчислена по официалния курс. До 1 януари 2026 г. сделките се извършват в лева, а цената в евро служи само за ориентир.

          Компанията препоръчва на собствениците на земя да сравняват офертите с официалния курс, да изискват пълна прозрачност за допълнителните разходи, да избягват устни договорки и да работят само с доказани партньори.

          Доверие, изградено с години

          С над 15 години присъствие на пазара, „Агрион“ се утвърждава като синоним на сигурност и професионализъм в сделките със земеделска земя. Екипът от експерти гарантира справедливи цени и защита от измами.

          Информация и консултации: тел. 0800 111 66, www.agrion.bg

          Политика

          Божанов: Промените в Закона за ДАНС са в интерес на Пеевски

          Георги Петров -
          Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че формацията няма да подкрепи промените в Закона за ДАНС, тъй като според него те обслужват интересите...
          Общество

          АПИ и МВР не знаят какви данни обменят от тол камерите

          Георги Петров -
          Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Министерството на вътрешните работи (МВР) не разполагат с информация колко и какви данни се предават между двете институции чрез...
          Политика

          Мирчев: Искаме извънредно изслушване в парламента заради санкциите на САЩ срещу „Лукойл“

          Никола Павлов -
          „Да, България“ настоява за извънредно изслушване на министрите на енергетиката, икономиката и финансите, както и на представител на БНБ, във връзка със санкциите, които...

