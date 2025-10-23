Преходът към еврото: „Агрион“ с ясни правила за сделките със земеделска земя

България влиза в решаваща фаза на подготовка за въвеждането на еврото от 1 януари 2026г. От 1 август 2025 г. всички цени на стоки и услуги се обявяват в лева и евро според фиксирания курс 1 евро = 1,95583 лева. На пазара на земеделска земя обаче този преход крие рискове, предупреждават от „Агрион„.

- Реклама -

Нови правила, стари рискове

Двойното ценообразуване създава възможности за злоупотреби. Недобросъвестни брокери манипулират курса, обявявайки занижени или завишени стойности в една от валутите. Някои предлагат сделки само в евро, за да създадат объркване. Най-уязвими са собствениците на земя в малки населени места и възрастните хора, които могат да не са запознати с валутните механизми.

Според данни на компанията, „спешните“ оферти с нереалистични цени са сред най-честите схеми на измама. Притискането за бързо подписване без време за проверка води до финансови загуби и неизгодни договори.

Стандартът на „Агрион„

„Агрион“ прилага ясни правила за прозрачност. Всяка оферта включва цена в двете валути. При стойност от 2 000 лв./дка, цената в евро е приблизително 1 022 евро/дка, изчислена по официалния курс. До 1 януари 2026 г. сделките се извършват в лева, а цената в евро служи само за ориентир.

Компанията препоръчва на собствениците на земя да сравняват офертите с официалния курс, да изискват пълна прозрачност за допълнителните разходи, да избягват устни договорки и да работят само с доказани партньори.

Доверие, изградено с години

С над 15 години присъствие на пазара, „Агрион“ се утвърждава като синоним на сигурност и професионализъм в сделките със земеделска земя. Екипът от експерти гарантира справедливи цени и защита от измами.

Информация и консултации: тел. 0800 111 66, www.agrion.bg