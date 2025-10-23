НА ЖИВО
          Пропуските попречиха на Аталанта

          В следващия кръг от ШЛ Аталанта ще гостува на Марсилия във Франция, а Славия ще посрещне Арсенал

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Футболистите на Аталанта направиха куп пропуски, с което не успяха да спечелят срещу Славия (Прага) в двубой от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата в Бергамо завърши при 0:0, с което италианците вече имат пет точки в турнира, а чехите са с две.

          Като в типичен мач с участието на Аталанта играта беше отворена и общо двата отбора отправиха близо 40 удара към вратите. Положенията на домакините обаче бяха по-чистите. Само Никола Кръстович направи два сериозни пропуска преди почивката – в 27-ата и 29-ата минути, когато веднъж стреля във вратаря, а в другия случай над гредата.

          Интересното е, че Аталанта има само една загуба от началото на кампанията във всички надпревари, но в същото време е с шест равенства от десет срещи. Първенецът на Чехия също е в серия от ремита, като това беше трето поредно.

          В следващия кръг от ШЛ Аталанта ще гостува на Марсилия във Франция, а Славия ще посрещне Арсенал.

          Спорт

          Блестящ Викарио донесе точка на Тотнъм в Монако

          Станимир Бакалов
          Тотнъм си тръгна с точка от гостуването на Монако след блестящ мач на вратаря Гулиелмо Викарио. Срещата завърши 0:0, а домакините има за какво...
          Спорт

          Спортинг обърна десет от Марсилия

          Станимир Бакалов
          Спортинг Лисабон победи Марсилия с 2:1 у дома в мач от третия кръг на Шампионска лига. "Фокейците" поведоха в 14-ата минута с гол на...
          Спорт

          Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

          Станимир Бакалов
          Отборът на Челси води срещу тима на Аякс с 5:1 в среща от 3-тия кръг в основната схема на Шампионската лига. "Сините" получиха страхотен подарък...

