Пропуските попречиха на Аталанта

Футболистите на Аталанта направиха куп пропуски, с което не успяха да спечелят срещу Славия (Прага) в двубой от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Срещата в Бергамо завърши при 0:0, с което италианците вече имат пет точки в турнира, а чехите са с две.

Като в типичен мач с участието на Аталанта играта беше отворена и общо двата отбора отправиха близо 40 удара към вратите. Положенията на домакините обаче бяха по-чистите. Само Никола Кръстович направи два сериозни пропуска преди почивката – в 27-ата и 29-ата минути, когато веднъж стреля във вратаря, а в другия случай над гредата.

Интересното е, че Аталанта има само една загуба от началото на кампанията във всички надпревари, но в същото време е с шест равенства от десет срещи. Първенецът на Чехия също е в серия от ремита, като това беше трето поредно.

В следващия кръг от ШЛ Аталанта ще гостува на Марсилия във Франция, а Славия ще посрещне Арсенал.