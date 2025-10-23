Пукнатини в сградата на 93-то СУ в „Гео Милев“

Родители на ученици от 93-то средно училище „Александър Теодоров-Балан“ в столичния квартал „Гео Милев“ сигнализираха за големи пукнатини в сградата на учебното заведение, намиращо се в непосредствена близост до строежа на новия участък от Линия 3 на софийското метро.
- Реклама -
Преди седмица екип на Столична община е извършил оглед на място. Директорът на училището Евдокия Гергова обясни пред Нова телевизия, че е запозната със ситуацията и увери, че учебният процес не е нарушен.
По думите ѝ, Столична община е препоръчала да бъде отцепен третият етаж, като достъпът до него вече е ограничен. Учениците използват задното стълбище, а часовете продължават по график.
Бъдещата метростанция „Гео Милев“ се намира на кръстовището на улиците „Николай Коперник“ и „Гео Милев“, а училището е разположено на съседната „Елисавета Багряна“.
В отговор на сигналите, „Метрополитен“ ЕАД излезе с официална позиция:
От дружеството уверяват още, че преди началото на изкопните дейности е изградена външна укрепваща конструкция, която гарантира стабилността на съседните сгради.
Въпросът за безопасността на училището остава под наблюдение, докато строителството на метрото в района продължава.
Родители на ученици от 93-то средно училище „Александър Теодоров-Балан“ в столичния квартал „Гео Милев“ сигнализираха за големи пукнатини в сградата на учебното заведение, намиращо се в непосредствена близост до строежа на новия участък от Линия 3 на софийското метро.
- Реклама -
Преди седмица екип на Столична община е извършил оглед на място. Директорът на училището Евдокия Гергова обясни пред Нова телевизия, че е запозната със ситуацията и увери, че учебният процес не е нарушен.
По думите ѝ, Столична община е препоръчала да бъде отцепен третият етаж, като достъпът до него вече е ограничен. Учениците използват задното стълбище, а часовете продължават по график.
Бъдещата метростанция „Гео Милев“ се намира на кръстовището на улиците „Николай Коперник“ и „Гео Милев“, а училището е разположено на съседната „Елисавета Багряна“.
В отговор на сигналите, „Метрополитен“ ЕАД излезе с официална позиция:
От дружеството уверяват още, че преди началото на изкопните дейности е изградена външна укрепваща конструкция, която гарантира стабилността на съседните сгради.
Въпросът за безопасността на училището остава под наблюдение, докато строителството на метрото в района продължава.