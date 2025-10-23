НА ЖИВО
          Пукнатини в сградата на 93-то СУ в „Гео Милев"

          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Родители на ученици от 93-то средно училище „Александър Теодоров-Балан“ в столичния квартал „Гео Милев“ сигнализираха за големи пукнатини в сградата на учебното заведение, намиращо се в непосредствена близост до строежа на новия участък от Линия 3 на софийското метро.

          Преди седмица екип на Столична община е извършил оглед на място. Директорът на училището Евдокия Гергова обясни пред Нова телевизия, че е запозната със ситуацията и увери, че учебният процес не е нарушен.

          „Още от 2017 г. беше започнало да се отцепва централното стълбище, което беше обезопасено. Беше направен ремонт на основите на сградата. За дилатационната фуга няма данни да е предприето нещо конкретно. Назначена е комисия, която измерва колко е станала широка пукнатината,“ обясни Гергова.

          По думите ѝ, Столична община е препоръчала да бъде отцепен третият етаж, като достъпът до него вече е ограничен. Учениците използват задното стълбище, а часовете продължават по график.

          Бъдещата метростанция „Гео Милев“ се намира на кръстовището на улиците „Николай Коперник“ и „Гео Милев“, а училището е разположено на съседната „Елисавета Багряна“.

          В отговор на сигналите, „Метрополитен“ ЕАД излезе с официална позиция:

          „Още преди започване на строителните работи, на всички сгради по трасето, включително на 93-то СУ, са поставени геодезически маркери (репери) за следене на деформацията. Наблюденията се извършват постоянно за целия период на строителството, като до момента никъде не са констатирани отклонения от първоначалните показания.“

          От дружеството уверяват още, че преди началото на изкопните дейности е изградена външна укрепваща конструкция, която гарантира стабилността на съседните сгради.

          Въпросът за безопасността на училището остава под наблюдение, докато строителството на метрото в района продължава.

