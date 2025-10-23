НА ЖИВО
          Радев: Изключително важно е да се вземат всички мерки, за да няма криза на горивата

          Снимка: БГНЕС
          „Очаквам да вземем всички мерки, така че да няма криза на горивата в България – това е изключително важно“, заяви президентът Румен Радев пред журналисти.

          Думите му идват на фона на новите американски санкции срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, които предизвикаха рязко покачване на цените на нефта на международните пазари.

          Санкции срещу Русия и отражението върху България

          Съединените щати обявиха, че предприемат ограничителни мерки срещу двете най-големи руски петролни компании, като част от усилията си да ограничат финансирането на военната машина на Москва.
          Вашингтон също така призова Русия незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната в Украйна.

          Действия на българските институции

          Междувременно Българската народна банка (БНБ) започна преглед и анализ на възможните последици за банковата система от прилагането на американските санкции спрямо „Роснефт“ и „Лукойл“.
          Целта е да се гарантира стабилността на финансовия сектор и да се предотвратят рискове за енергийната и икономическата сигурност на страната.

          Бизнес форум с Виетнам

          Президентът Радев направи изявлението си по време на бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам.

          Събитието се проведе в рамките на официалното посещение у нас на генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, което съвпада с честванията на 75 години дипломатически отношения между двете страни.

