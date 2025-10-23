НА ЖИВО
          Политика

          Росен Желязков : България вижда Япония като стратегически партньор

          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          България отдава приоритетно значение на развитието на отношенията и сътрудничеството с Япония, изградени върху взаимно уважение, приятелски връзки и споделени ценности. Това подчерта министър-председателят Росен Желязков в писмо до новия премиер на Япония Санае Такаичи, по повод нейното избиране на поста.

          „Уверен съм, че традиционното приятелство между нашите две страни ще ни позволи да задълбочим прагматичното сътрудничество и да реализираме пълния потенциал за съвместна работа във всички области от взаимен интерес в рамките на стратегическото партньорство, установено тази година“, заявява Желязков.

          В писмото си българският премиер изразява уважение и признателност към Санае Такаичи и ѝ пожелава успех в отговорната ѝ мисия като първа жена, застанала начело на японското правителство.

          От пресцентъра на Министерския съвет уточняват, че Желязков е подчертал стремежа на България да разшири сътрудничеството с Япония в сфери като икономика, технологии, образование и зелена трансформация.

