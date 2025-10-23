Росен Желязков : България вижда Япония като стратегически партньор

България отдава приоритетно значение на развитието на отношенията и сътрудничеството с Япония, изградени върху взаимно уважение, приятелски връзки и споделени ценности. Това подчерта министър-председателят Росен Желязков в писмо до новия премиер на Япония Санае Такаичи, по повод нейното избиране на поста.
В писмото си българският премиер изразява уважение и признателност към Санае Такаичи и ѝ пожелава успех в отговорната ѝ мисия като първа жена, застанала начело на японското правителство.
От пресцентъра на Министерския съвет уточняват, че Желязков е подчертал стремежа на България да разшири сътрудничеството с Япония в сфери като икономика, технологии, образование и зелена трансформация.
