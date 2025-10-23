Росен Желязков : България вижда Япония като стратегически партньор

България отдава приоритетно значение на развитието на отношенията и сътрудничеството с Япония, изградени върху взаимно уважение, приятелски връзки и споделени ценности. Това подчерта министър-председателят Росен Желязков в писмо до новия премиер на Япония Санае Такаичи, по повод нейното избиране на поста.

„Уверен съм, че традиционното приятелство между нашите две страни ще ни позволи да задълбочим прагматичното сътрудничество и да реализираме пълния потенциал за съвместна работа във всички области от взаимен интерес в рамките на стратегическото партньорство, установено тази година“, заявява Желязков.

В писмото си българският премиер изразява уважение и признателност към Санае Такаичи и ѝ пожелава успех в отговорната ѝ мисия като първа жена, застанала начело на японското правителство.

От пресцентъра на Министерския съвет уточняват, че Желязков е подчертал стремежа на България да разшири сътрудничеството с Япония в сфери като икономика, технологии, образование и зелена трансформация.