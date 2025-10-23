Росен Желязков от Брюксел: Санкциите на САЩ няма да засегнат производството и доставката на горива

Голяма част от акцентите на заседанието на Европейския съвет в Брюксел са били посветени на новите американски санкции срещу Русия, обявени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.
Премиерът обясни, че най-засегнато у нас е предприятието „Лукойл Нефтохим Бургас“, част от системата на руската компания „Лукойл“.
Той подчерта, че санкциите няма да възпрепятстват производството и доставката на петролни продукти, тъй като рафинерията отдавна не работи с руски петрол. Ограниченията обаче имат финансово измерение, свързано с трансакции и достъпа до системата SWIFT, което може да създаде известни затруднения.
На въпрос дали има риск от недостиг на горива, премиерът бе категоричен:
Той посочи, че до 31 ноември трябва да има ясен отговор за бъдещите стъпки на държавата, така че да не попадне в санкционен режим, но производството да продължи нормално.
Желязков добави още, че активите на санкционирани лица и предприятия у нас са замразени, като с тях не могат да се извършват сделки.
В заключение той отрече спекулациите за промени в правителството:
