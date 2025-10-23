Росен Желязков от Брюксел: Санкциите на САЩ няма да засегнат производството и доставката на горива

Голяма част от акцентите на заседанието на Европейския съвет в Брюксел са били посветени на новите американски санкции срещу Русия, обявени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Това са първите санкции, които администрацията на президента Тръмп налага. Невъзможността Русия да спре войната и убийствата кара както Европейския съюз, така и Белия дом да предприемат и този икономически подход с налагането на санкции, за да се прекрати финансирането на бойните действия", заяви министър-председателят Росен Желязков.

Премиерът обясни, че най-засегнато у нас е предприятието „Лукойл Нефтохим Бургас“, част от системата на руската компания „Лукойл“.

„Рафинерията се притежава косвено с повече от 50% от руския ‘Лукойл’, така че попада в този санкционен режим. По силата на генералната лицензия, издадена от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ, до 21 ноември могат да се извършват всички необходими трансакции и трансфери. Това ни дава един месец, за да вземем национално решение как ще подходим спрямо рафинерията – заедно с нейния мениджмънт“, уточни Желязков.

Той подчерта, че санкциите няма да възпрепятстват производството и доставката на петролни продукти, тъй като рафинерията отдавна не работи с руски петрол. Ограниченията обаче имат финансово измерение, свързано с трансакции и достъпа до системата SWIFT, което може да създаде известни затруднения.

На въпрос дали има риск от недостиг на горива, премиерът бе категоричен:

„Няма. Има достатъчно произведени горива. Рафинерията трябва да продължи да работи.“

Той посочи, че до 31 ноември трябва да има ясен отговор за бъдещите стъпки на държавата, така че да не попадне в санкционен режим, но производството да продължи нормално.

Желязков добави още, че активите на санкционирани лица и предприятия у нас са замразени, като с тях не могат да се извършват сделки.

„Говорим за финансови активи, базирани на издаване на облигации и депозитари в системата Euroclear. За нас е от ключово значение да има правна сигурност, затова становището на Европейската централна банка и на правната служба на Съвета е изключително важно“, подчерта премиерът.



В заключение той отрече спекулациите за промени в правителството: