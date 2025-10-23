Русия изпрати хибрид между „Нива“ и „Газела“ на фронта в Украйна

Русия разположи на фронтовата линия нов тактически всъдеход, Пластун-ТТ. Той е хибрид между „Нива“ и „Газела“ и е разработен като заместител на китайските превозни средства за висока проходимост.

Според анализаторите на Defense Express, превозното средство, хибрид между Нива и Газела, е разработено от руската компания за всъдеходи (Русские вездеходы) и вече е започнало да се доставя на руските армейски части.

Ръководителят на компанията, Ерик Сагимбаев, съобщи, че Пластун-ТТ вече се „внедрява в зоната на специалната военна операция“. Той твърди, че тази машина е по-малко видима за дронове, способна е да превозва по-големи товари от бъгитата и е произведена изключително от руски компоненти.

Сагимбаев сравнява Пластун-ТТ с „Газела“ по отношение на товароносимостта, но твърди, че неговият дизайн предлага по-добра проходимост. Благодарение на два мощни хидравлични цилиндъра, предната и задната част на машината могат да се завъртат едновременно, което позволява на всички колела да излизат от коловози дори при трудни условия.

Броят на машините, вече доставени на фронтовите сили, както и темпът на тяхното производство, не се уточнява. Известно е, че Пластун-ТТ е представен за първи път през август 2024 г. Всъдеходът достига скорост до 100 км/ч и може да превозва до един тон товар или 10 души.

В същото време експертите посочват, че Пластун-ТТ не е единственият модел от това семейство. Още през 2023 г. компанията получава договор за доставка на леко бронирани всъдеходи Пластун-СН и до октомври същата година първите 14 от планираните 50 машини са доставени на войските. През ноември обаче украинските сили за първи път унищожават това „ново“ превозно средство, което руснаците са получили по-малко от месец по-рано.