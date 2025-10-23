НА ЖИВО
          Руски дезертьор, издал военна информация, е в тежко състояние в болница във Франция

          Алексей Жиляев
          Алексей Жиляев
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски военен медик-дезертьор е хоспитализиран във Франция, след като се твърди, че е предал база данни на руското Министерство на отбраната на журналисти, според местни медии.

          Съобщава се, че Алексей Жиляев е дезертирал от руската армия по време на военни действия в Украйна през лятото на 2024 г. След това той е избягал във Франция с помощта на проекта „Отиди в гората“ и е предал на журналисти на Радио Свобода това, което изглежда е база данни на руското Министерство на отбраната, съдържаща данни за 166 000 ранени руски войници. След публикуването на базата данни Жиляев дава няколко интервюта на западни медии, преди да изчезне. Няколко месеца по-късно е намерен в болницата без комуникация. Лекарите оценяват състоянието му като тежко: той е загубил паметта си и не може да ходи.

