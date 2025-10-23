НА ЖИВО
          Руски дронове нападнаха Киев за втора поредна нощ

          0
          64
          Руски удари по Киев
          Руски удари по Киев
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, съобщиха властите в ранните часове днес, цитирани от „Ройтерс“. При атаката четирима души са били ранени.

          По думите на Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, дронове са нанесли щети на няколко жилищни и други сгради, сред които и детска градина.

          Градските власти предупредиха жителите за риск от нова ракетна атака срещу украинската столица.

          Само ден по-рано при ракетни и дронови удари из цяла Украйна загинаха шестима души, сред тях две деца. В резултат в страната беше въведен режим на тока.

          Руски дронове убиха двама души в Киев Руски дронове убиха двама души в Киев

          Украинските власти определиха серията от удари като опит за унищожаване на електроенергийната система на страната в навечерието на зимата.

          „Атакувани бяха повечето региони на Украйна. Това е вторият подобен случай този месец, което показва целенасочена кампания на врага за унищожаване на нашата енергетика преди настъпването на зимата,“

          заяви енергийният министър Свитлана Гринчук.
          Четирима загинали при руска атака с дронове в област Чернигов Четирима загинали при руска атака с дронове в област Чернигов

          От своя страна руското Министерство на отбраната потвърди, че е нанесло удари по украинската енергийна инфраструктура, като отговор на украински атаки срещу цивилни цели в Русия.

          Гринчук обсъди последствията от атаките и нуждите на страната с американския си колега Крис Райт, който я увери в подкрепата на САЩ за подготовката за зимния сезон.

