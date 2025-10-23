Руски дронове нападнаха Киев за втора поредна нощ

Руски дронове атакуваха Киев за втора поредна нощ, съобщиха властите в ранните часове днес, цитирани от „Ройтерс“. При атаката четирима души са били ранени.

По думите на Тимур Ткаченко, ръководител на Киевската военна администрация, дронове са нанесли щети на няколко жилищни и други сгради, сред които и детска градина.

Градските власти предупредиха жителите за риск от нова ракетна атака срещу украинската столица.

Само ден по-рано при ракетни и дронови удари из цяла Украйна загинаха шестима души, сред тях две деца. В резултат в страната беше въведен режим на тока.

Украинските власти определиха серията от удари като опит за унищожаване на електроенергийната система на страната в навечерието на зимата.

„Атакувани бяха повечето региони на Украйна. Това е вторият подобен случай този месец, което показва целенасочена кампания на врага за унищожаване на нашата енергетика преди настъпването на зимата,“ заяви енергийният министър Свитлана Гринчук.

От своя страна руското Министерство на отбраната потвърди, че е нанесло удари по украинската енергийна инфраструктура, като отговор на украински атаки срещу цивилни цели в Русия.

Гринчук обсъди последствията от атаките и нуждите на страната с американския си колега Крис Райт, който я увери в подкрепата на САЩ за подготовката за зимния сезон.