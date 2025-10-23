„Руският терор продължава“: Две цели области в Украйна и 12 региона са без електричество след руските обстрели

Към сутринта на 23 октомври Харковска и Черниговска области на Украйна са без електричество, съобщават от „Укренерго“, цитирани от УНИАН.

- Реклама -

„Днес, от 7:00 до 23:00 часа, в дванадесет региона са в сила почасови графици за прекъсване на електрозахранването до три етапа едновременно. Също така, едновременно с това, в същите региони са в сила графици за ограничаване на мощността за промишлеността и бизнеса“, отбелязват националната енергийна компания.

Това е причинено от предишни руски обстрели, по-специално от масираната ракетна и дронова атака срещу електропреносната мрежа на 22 октомври.

Енергетиците казват, че потреблението на електроенергия остава доста високо. Към 6:00 часа сутринта цифрите са същите като в сряда, 22 октомври.

Експертите признават трудната енергийна ситуация. Те молят хората да ограничат използването на електрически уреди с висока мощност до 23:00 часа.

Укренерго добавят, че пикът на дневната консумация в сряда вечерта е бил със 7,1% по-нисък от пика от предходния ден. Това се дължи на принудителното прилагане на почасови графици за прекъсване в много региони на страната.

На свой ред министърът на енергетиката на Украйна Светлана Гринчук съобщи, че на 23 октомври Русия отново е атакувала украински енергийни съоръжения, по-специално в областите Суми, Чернигов, Днепропетровск и Харков. Спасителни екипи и енергийни работници работят на място.

„Руският енергиен терор продължава почти ежедневно“, заяви тя в ефира на телемаратона.